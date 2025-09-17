最大手の生命保険会社であるにもかかわらず、法令順守の意識が希薄すぎないか。

再発防止策に取り組み、顧客本位の姿勢を徹底すべきだ。

日本生命保険は、三菱ＵＦＪ銀行など七つの代理店に出向していた１３人の社員が、保険販売の戦略や他の生保の商品情報などの内部情報を無断で持ち出していたと発表した。２０１９年５月〜今年２月で計６０４件に上った。

出向者が持ち出した情報を日生の本社と共有し、自社の保険商品の販売に生かしていた。銀行側の上司の許可を得ておらず、営業秘密の侵害を禁ずる不正競争防止法に抵触する恐れがある。

保険業界では、銀行などの金融機関と代理店契約を結び、保険商品の約３割を販売している。

「金利のある世界」が到来し、高齢者の資産運用で保険商品の重要性は増している。顧客に寄り添う営業が、これまで以上に求められる時代だ。不適切な情報の持ち出しは、顧客本位の精神を軽んじていると言わざるを得ない。

銀行は、複数の生保商品を扱う乗り合いの代理店である。保険業法では、顧客の意向を丁寧に踏まえ、特定の商品を押しつけることなく、複数の商品の説明を行うことが義務づけられている。

日生は自社の商品販売に有利になるよう銀行窓口を利用していたのではないか。顧客の利益に沿った最適な商品を販売するというルールに反した可能性もあろう。

内部文書には、社外持ち出しが禁止とも明示されていた。それにもかかわらず、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」などで、本社側に送っていたというから悪質だ。

さらに、本社側で内部情報を受け取った２３人の社員は、銀行への「逆流厳禁」と文書に明記して、役員を含め、最大約２７０人に共有範囲を広げていたという。

問題のある情報共有が常態化していたにもかかわらず、なぜ誰も声を上げなかったのか。社内教育を強化する必要がある。

日生は記者会見で今回の件について、「重く受け止める」と陳謝した。再発を防ぐために厳しい処分を行わねばなるまい。

三菱ＵＦＪ銀行とみずほ銀行は、保険会社からの出向者の受け入れをやめることを決めた。法令を軽視した慣行の温床となっていたならば、当然の措置である。

金融庁は、保険業界の相次ぐ不祥事を受け、機構改革を行って監督を強化する方針だ。日生に対しても調査を尽くし、厳正に対処することが求められる。