江ノ島電鉄鎌倉高校前駅の踏切に設置された撮影エリアに詰めかける訪日観光客ら＝１４日、鎌倉市腰越

多くの訪日観光客が訪れオーバーツーリズム（観光公害）が問題となっている江ノ島電鉄・鎌倉高校前駅近くの踏切で、鎌倉市は１３〜１６日、撮影エリアを設置し、市職員が観光客を誘導する実証実験を行った。３連休には計約７５００人が押し寄せ、職員は日本語が通じない訪日客を相手に悪戦苦闘した。道路にあふれる観光客、交通違反を繰り返す業者の送迎車など、鎌倉の中でも特に深刻なオーバーツーリズムの現場を歩いた。

「ノー・パーキング！ ノー・ストップ！（駐車するな、止まるな）」

晴天に恵まれた１４日正午。中国語やハングルなどで書かれた看板を手にした職員が踏切前に立ってしきりに声を張り上げていた。

これまで撮影場所を求めて観光客が車道に飛び出たり、歩道を占拠したりしたため、市は踏切前の公園の植栽を撤去して、安全柵を設けた全長約１８メートルの撮影エリアとごみ箱を設置。４日間で延べ約５０人の市職員が雑踏警備に当たった。

撮影エリアは多い時には１００人近くが並び、青い海と空を背景に踏切を横切る江ノ電のレトロな車体にスマートフォンを向けていた。新しい電車が来るたびに数十人の波が入れ替わり、旗を持ったツアー客の一団やアニメのコスプレをしている観光客もいた。

日本と文化が違うこともあり、涼もうと近くのマンションに立ち入ろうとする人や、市職員の指示に従おうとしない人も多かった。市職員の一人は「日本人は１割にも満たない。なかなか言うことを聞いてくれない」とため息。市職員もいらだちを隠せず「人の土地に入らないで！」と強い口調で指導すると、観光客は一様に不満げな表情を見せた。それでも車道に人があふれるような混乱もなく一定の成果があった。