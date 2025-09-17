芸能事務所の代表を務める男が、都内のホテルで当時18歳未満の所属アイドルの女性にわいせつな行為を繰り返していたとして、警視庁に逮捕されていたことがわかりました。

■所属の未成年アイドルにわいせつ行為か

児童福祉法違反の疑いで逮捕されたのは、芸能事務所「GO little by little」代表・鳥丸寛士容疑者（39）です。

捜査関係者によりますと、鳥丸容疑者は自身が代表を務める芸能事務所に所属するアイドルの女性が、18歳未満であると知りながら2021年4月から2022年10月の間、都内のホテルで12回にわたり、わいせつな行為をした疑いがもたれています。

女性は現在は20歳ですが、当時は16〜17歳でした。

■きっかけは代表への“相談” きわどい写真撮影も…

被害女性が事務所に所属し始めたのは14歳の頃。

その後、15歳の時に鳥丸容疑者に「相談をしたいことがある」と言うと、事務所ではなくレンタルルームに呼び出され、突然、わいせつな行為をされたとみられています。

その日を皮切りに鳥丸容疑者は、「ファンに販売する用の写真を撮影をしよう」などとレンタルルームやホテルに女性を呼び出すと、きわどいポーズでの写真撮影やわいせつな行為をしていたということです。

鳥丸容疑者は、最終的にはホテルの部屋番号だけを連絡してくるなど、わいせつ行為をエスカレートしていったとみられています。

■事務所のHPには…「価値あるモノに」

鳥丸容疑者が代表を務める芸能事務所のホームページには

“2017年に『楽しい事を自分でしちゃえばいいんだ！』と会社を設立し人生最大のスイッチが入る”と自身が事務所を立ち上げた理由を説明するとともに、代表としての思いをこうつづっていました。

「甘えたっていいじゃないですか。得意不得意があってもいいじゃないですか。自信がなくたって、コンプレックスがあったていいじゃないですか。人とやりたい事、好きな物、事が違っていてもいいじゃないですか。それこそみんなそれが『普通』です。私たちに背中を押させて下さい」「一から『価値のあるモノ』にしていきましょう。 今という時間は本当に今しかありません」（※原文ママ）

■被害は5年に及んだか…15歳の少女は20歳に

事件が発覚したのは2025年3月頃。女性が警察署を訪れ「事務所の代表に15歳の頃からわいせつな行為をされていた」と相談したことでした。

女性が初めて被害を受けたと話すのが15歳の頃。それから約5年、女性は20歳になりました。

鳥丸容疑者からの被害は、警視庁に相談する直前の2025年2月頃まで続いていたとみられています。

相談の際に女性は、「ホテルに誘われるのがつらくて精神的に参ってしまったが、アイドル活動が本当に好きで活動を続けたいから代表からされたことは黙っておこうと思った」「事務所の代表なので、ホテルに誘われたり要求されたりしたら従うしかないと思った」「断ったらアイドルを続けられないと思い我慢した」と悲痛な思いを警視庁に話したといいます。

■容疑は一部否認

「運営とアイドルの交際はよくあること」

警視庁の調べに対し鳥丸容疑者は、わいせつ行為は認める一方で、「真剣な交際のつもりだった」「立場を利用したりはしていません。 この業界では運営側とアイドルが交際することはよくあることです」と供述しているということです。

警視庁は押収した携帯電話の解析を進め、鳥丸容疑者が立場を利用して、他にもわいせつな行為をしていなかったか詳しく調べています。