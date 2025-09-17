2人組女性ラッパー・ユニット、HALCALI（ハルカリ）が22年前に歌った「おつかれSUMMER」がアジア圏から米国に飛び火してTikTokの総再生回数が30億回を突破した。発売元のフォーライフでは、19日午後7時から東京・神宮前の「原宿ペニーレイン」でイベント「Music ber presents Otsukare SUMMER night」を開催、新作ミュージックビデオを公開する。また、同日午後9時からはYouTubeでも公開する。

HALCALIは、2003年（平15）1月にシングル「タンデム」でメジャーデビュー。13年に活動を休止するまでに17枚のシングルと7枚のアルバムを出した。「おつかれSUMMER」は03年9月のファーストアルバム「ハルカリベーコン」の収録曲。思わぬ快進撃に活動再開を望む声も出てきている。

TikTokでの30億回は国内楽曲ではトップクラスという。音楽関係者は「22年前の楽曲が、わずか5カ月という短期間にリバイバル・ヒットするケースは前代未聞。誰もがノーマークだった作品に注目が集まるのは、音楽業界にとっても大きな起爆剤になっている」と話している。

音楽配信のSpotifyでも再生回数が2700万回を超え、月間リスナーは165万人に達した。同配信がSNSやメッセージアプリでシェア、再生された数をベースに独自に指標化したバイラル・チャートでは、米国をはじめマレーシア、タイ、ベトナム、韓国など世界35か国でトップ50にランクインしている。