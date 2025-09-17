お腹まわり → 即カバー！【ZARA】着るだけでオシャレ♡「ペプラムトップス」

気になるお腹や腰まわりをおしゃれにカバーしたいなら、ペプラムデザインのトップスを試してみて。ウエストまわりがふわりと広がったデザインによって、1枚で着映えするだけでなく体型カバー役も担ってくれるかも。今回は、ペプラムデザインをシックに取り入れた【ZARA（ザラ）】らしい個性が光るトップスを紹介します。

ペプラムデザインを落とし込んだミニマルなTシャツ

【ZARA】「ペプラムTシャツ」\2,630（税込・セール価格）

コットン製のベーシックなTシャツをベースに、裾をペプラムデザインに仕上げたミニマルな一着。360°ふわりと広がる二重の裾がウエストや腰まわりをナチュラルにカバーしつつ、すっきりと着こなせそうなシルエットが魅力です。甘さ控えめなデザインのため、マニッシュなテイストのコーデに女性らしさを香らせるのにも重宝しそう。

ベルトディテールで女性らしいメリハリを演出

【ZARA】「バックルブークレペプラムトップス」\4,390（税込）

ウエストの前部分にバックル付きのベルトのようなディテールをあしらった、ノースリーブのペプラムトップス。ふわりと広がる裾を強調し、小物合わせに悩まずともメリハリのある女性らしいラインを演出してくれそうです。胸元は装飾感を抑えたシンプルなデザインのため、秋にはカーディガンやジャケットを羽織るスタイリングもGOOD。

フリンジとペプラムデザインで魅せる華やかな一着

【ZARA】「フリンジペプラムトップス」\5,990（税込）

クルーネックのノースリーブトップスにフリンジとペプラムデザインを組み合わせたこちらは、ボトムスとのワンツーでもぐんと華やかな着こなしに。ふっくらと広がった裾がポイントです。表情のある素材とシルエットで魅せるドレッシーなデザインが、日常の装いにエレガントなムードを醸し出してくれるはず。

クラシカルなムードが漂う旬カラーの長袖ブラウス

【ZARA】「ペプラムインサーションレースブラウス」\3,590（税込・セール価格）

前身頃のピンタックやふっくらとボリュームを持たせた袖など、1枚で着てクラシカルな雰囲気が漂う長袖のブラウス。ペプラムデザインの裾がシルエットに動きを持たせており、ウエスト・腰まわりのラインを曖昧にしてくれるはず。秋らしくて色っぽいバーガンディのほか、オフホワイト・ライトブルーといったこの秋注目の淡色もラインナップ。色からもシャレ見えをサポートします。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ