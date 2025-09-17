◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）

横綱・豊昇龍が東前頭２枚目・伯桜鵬を上手投げで退け、無敗を守った。初日からの３連勝は昇進後４場所目で初めて。先場所途中休場からの巻き返しへ、勢いを増してきた。東前頭筆頭・玉鷲は大関昇進に挑む若隆景を押し出して初白星。通算８７３勝で元横綱・大鵬を抜いて単独９位とした。横綱・大の里は西前頭筆頭・阿炎を豪快に押し倒し、３連勝を飾った。

豊昇龍は立ち合いで神経を研ぎ澄ませた。伯桜鵬が一直線に突っ込んでくると同時に右に大きく動き、右上手を引いた。すぐに投げを狙うも耐えられたが、相手が出てきたところで再び強烈な上手投げを打ち、土俵外にたたき付けた。支度部屋では「集中していった。つかまえて相撲を取ろうと思ったのでしっかりできた」と淡々と語った。

勝利への執念を感じさせた。伯桜鵬は初日から鋭い出足を見せていた。「しっかり集中して自分の相撲だけを考えている。そういうのは気にしていない」。立ち合いは相手の対策を練っての動きではなかったと否定したが、八角理事長（元横綱・北勝海）は「それが変化というんだよ。伯桜鵬の出足を受けたくなかったのだろう」と必死の相撲を推察。九重審判長（元大関・千代大海）も「考えて相撲を取ったということ」と評した。

先場所は左足親指負傷のため途中休場し、横綱昇進後の３場所で２度休場と苦境に立たされた。巻き返しを期す今場所も体は万全ではない。８月の夏巡業中の稽古で左肩を痛めた上に、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）によると、今月９日にぎっくり腰を発症。治療のために稽古を休まざるを得なかった。ただ、本人はコンディションについて「普通」と繰り返し、腰については場所前から一度も口にはしていない。

初日から３連勝は優勝した初場所以来で、横綱昇進後は初めてだ。立浪親方は「そろそろ強いところを見せないといけない。前半、何とか全勝で乗り切ってほしい」と期待を込めた。場所前に紺色の締め込みを新調した横綱は「（連勝は）あまり気にしてない。一日一番集中して、しっかり取っていきたい」。多くを語らず、静かに闘志を燃やした。（林 直史）