「アルゼンチン、ドイツ、ノルウェー…」韓国代表、W杯で“死の組”入り予測に韓メディアは戦慄「衝撃だ」
12月に決定する北中米ワールドカップの組分けがどの国にとっても興味津々だ。
韓国メディア『Xports News』は９月16日、「ホン・ミョンボ監督のチームは、アルゼンチン、ドイツ、ノルウェー、衝撃の“死の組”となるか？」と見出しを打った記事を掲載。現状ではポット２の韓国代表が、死の組に入る可能性を報じた。
同メディアは、韓国がこのままポット２にとどまる可能性が高いとし、こう伝えている。
「場合によっては、前回優勝国のアルゼンチン（ポット１）、ノルウェー（ポット３）、ドイツ（欧州予選でプレーオフに回ればポット４）と同じグループに入る可能性がある。また、組み合わせ抽選の結果次第では、フランス（ポット１）、パラグアイかエクアドル（ポット３）、イタリア（ポット４）と同じグループに入る可能性もある」
そして、「グループステージで強豪チームと対戦する場合、ホン・ミョンボ監督の３バック戦略が秘密兵器となる可能性がある」とし、先の米国遠征で手ごたえを得た３バックが、ポイントになると主張した。
「まだ課題は残るものの、ワールドカップまで約９か月あり、改善の余地は十分にある。ホン監督の意欲的な３バック戦術がワールドカップで成果を上げられるかどうか、早くも注目が集まっている」
韓国と同じポット２の日本も、同様に死の組に入る可能性がある。今後の欧州予選の結果も気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
