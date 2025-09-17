ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８９ドル安 シカゴ日経平均先物は４万４５９５円
NY株式16日（NY時間15:14）（日本時間04:14）
ダウ平均 45794.19（-89.26 -0.19%）
ナスダック 22357.18（+8.43 +0.04%）
CME日経平均先物 44595（大証終比：-45 -0.10%）
欧州株式16日終値
英FT100 9195.66（-81.37 -0.88%）
独DAX 23329.24（-419.62 -1.77%）
仏CAC40 7818.22（-78.71 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.510（-0.027）
10年債 4.026（-0.012）
30年債 4.646（-0.015）
期待インフレ率 2.373（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.693（+0.002）
英 国 4.639（+0.006）
カナダ 3.159（-0.008）
豪 州 4.219（-0.054）
日 本 1.594（+0.006）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.49（+1.19 +1.88%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3725.30（+6.30 +0.17%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116608.88（+1199.08 +1.04%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1706万8042（+175509 +1.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
