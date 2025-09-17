（NY時間15:25）（日本時間04:25）

オラクル＜ORCL＞ 306.55（+4.41 +1.46%）



ＴｉｋＴｏｋの米事業で米中が合意したことで、新たな枠組みが伝わっている。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が伝えた。新たな米国法人を設立し、それは投資家コンソーシアムが支配権を保有。シルバーレイク、アンドリーセン・ホロウィッツが投資グループに参加する。一方、運営にはオラクル＜ORCL＞、アンドリーセン、ホロウィッツが参加。



なお、トランプ大統領はＴｉｋＴｏｋの米事業の売却期限を延長する大統領令に署名した。延長はこれで４度目。米中協議で合意に至ったことを受けた措置で、新たな期限は１２月１６日となる。



オラクル株は伸び悩んでいるもののプラス圏での推移が続いている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

