¡¡A¤§! group¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î3Æü23»þ¤«¤éÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÆÃÈÖ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢A¤§! group¤¬¿·»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Èº£ËÜµ¤¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¥¬¥à¥·¥ã¥é¥¢¥¤¥É¥ëÁ´ÎÏ¸¡¾Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ê5¿Í¤¬¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ¿Ìä¡ÈQ¡É¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥ó¥µー¡ÈA¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£5¿Í¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜµ¤¤Î¸¡¾Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡A¤§! group¤¬ÈÖÁÈ½é¤Î¥í¥±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡£½é¥í¥±¤Ë¤·¤Æ³¤³°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁáÂ®¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î5¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ºÇ½é¤Î¡ÈQ¡É¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¿·ÄêÈÖ¡ÈÊÑ¿È¥Õ¥©¥È¡É¡¢120¡ó³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡©¡×¡£º£¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÏÂÁõ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡ÈÊÑ¿È¥Õ¥©¥È¡É¤¬Î¹¹Ô¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡ØA¤§! groupÊÑ¿ÈÁª¼ê¸¢¡ªin ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¥×¥é¥¹¦Á¡É¤Ç²¿¤«¤òÂ¤»¤Ð¤è¤ê»×¤¤½Ð¿¼¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢A¤§! group¤¬¤½¤Î¡È¥×¥é¥¹¦Á¡É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¥¢¥ó¥µー¡ÈA¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ê¹¥¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆºÆ¤Ó½¸¹ç¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¡ÈÊÑ¿È¥Õ¥©¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡É»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ÏÈ³¥²ー¥à¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢A¤§! group¤¬¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÎÉð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤Ë¤Æ5¿Í¤Ç¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë9·î29Æü¤«¤é10·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ¿´ºØ¶¶±Ø¡¢¿´ºØ¶¶¥Ïー¥Õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂçºå¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Î·Ç½Ð¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ÀµÌçÎÉµ¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢A¤§! group¤ÎÌû²÷¤Ê¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô°ã¤¦¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¤¸¤ãÍ·¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÎÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÇã¤¤Êª»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¬ÌÏ´¶¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤ò²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹
Ëöß·À¿Ìé½é³¤³°¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³¤Ê¥í¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È»£¤ì¹â¡É¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â½ã¿è¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò3Æü´Ö¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÊý¡¹¤È¤â¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢VTR¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËËÍ¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢A¤§! group¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ê¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈËÍ¤¬°ìÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡£¤ª¤½¤é¤¯´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹
Áð´Ö¥ê¥Á¥ãー¥É·ÉÂÀº£²óËÍ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é³¤³°¤Ë¤·¤Æ½é³¤³°¥í¥±¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¤Êª¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯»¶Êâ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤Ï¡ÈÊÑ¿È¥Õ¥©¥È¡É¤ÇÃå¤¿¤â¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬Á´Éô»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¾®Åç·ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÉþ²°¤µ¤ó¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ò¤È¤Ä»£¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¹ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±¤ÇËÍ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
º´Ìî¾½ºÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤â²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤Ü¸½¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Îµ¿Ìä¡ÈQ¡É¤Ë¡¢A¤§! group¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¥¢¥ó¥µー¡ÈA¡É¤òÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÂÎ¤òÄ¥¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤âÎ¾Êý¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ð¥ó¥Ð¥óÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤òA¤§! group¤Ï¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âA¤§! group¤é¤·¤¤¤æ¤ë¤µ¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎA¤§! group¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£A¤§! group¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
