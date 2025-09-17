R・マドリーvsマルセイユ スタメン発表
[9.16 欧州CLリーグフェーズ第1節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[マルセイユ]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 5 レオナルド・バレルディ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 ファクンド・メディナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 メイソン・グリーンウッド
MF 17 マット・オライリー
MF 19 ジョフレイ・コンドグビア
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン
控え
GK 12 J. de Lange
GK 40 J. Van Neck
DF 4 コンラッド イーガン=ライリー
DF 62 ミゲル・ムリージョ
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 26 ビラル・ナジア
MF 50 ダリル・バコラ
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 14 イゴール・パイシャオン
FW 34 ロビニオ・バズ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
[マルセイユ]
先発
GK 1 ヘロニモ・ルジ
DF 5 レオナルド・バレルディ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 32 ファクンド・メディナ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 メイソン・グリーンウッド
MF 17 マット・オライリー
MF 19 ジョフレイ・コンドグビア
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 23 ピエール・エミール・ホイビュア
FW 97 ピエール・エメリク・オーバメヤン
控え
GK 12 J. de Lange
GK 40 J. Van Neck
DF 4 コンラッド イーガン=ライリー
DF 62 ミゲル・ムリージョ
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
MF 26 ビラル・ナジア
MF 50 ダリル・バコラ
FW 9 アミーヌ・グイリ
FW 14 イゴール・パイシャオン
FW 34 ロビニオ・バズ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります