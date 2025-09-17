King Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¤¡×¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¼ç±éÉñÂæ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¡¢±é½Ð¤Î¾®´ÓÎ®À±¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±éÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëKing Gnu¡¦°æ¸ýÍý
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë·æºî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£°æ¸ý¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÉñÂæ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤òÌðËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°æ¸ý¤È±é½Ð¤Î¾®´Ó¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ò¾å±é¡£¤½¤ÎÅö»þ¡¢°æ¸ý¤Ïº£²óÌðËÜ¤¬±é¤¸¤ë¥Î¡¼¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë±é·à¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤¬¾®´Ó¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅö»þ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò°æ¸ý¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤µ¤Ã¤´é¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤óÎÉ¤¤¿Í¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¸ý¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¸ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¬ËÜ¤Ï²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡£Ëè²ó¡¢²»³Ú¤â¤ª¼Çµï¤â¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Çµï¤È²Î¤¦¤³¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÄ¹¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤Ã¤Á¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¡£¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ò±é¤¸¤ë°æ¸ý¤ÈÌðËÜ¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡È¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÁê¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌðËÜ¤Ï°æ¸ý¤Ë¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥é¡¼¥á¥óÃ±ÉÊ¤Ç¤¤¤¯¤«¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤±¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢ñ»Ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÌðËÜ¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿±³¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¡¢3¥õ·î¤ª¤¤Ë»õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Õ¥í¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ØËèÆü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤¹¤ë¤ÈÌðËÜ¤Ï¡Ö·Î¸Å¾ì¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Õ¥í¥¹»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÂß¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢°æ¸ý¤ÏÌðËÜ¤Î»õ¤ò¸«¤Æ¡Ö»õ¥¥ì¥¤¡ª¡¡¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO¡¾Za¤Ë¤Æ12·î5Æü¡Á21Æü¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA WW ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¡Á12Æü¾å±é¡£
