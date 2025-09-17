世界陸上が開催中

陸上の世界選手権東京大会が国立競技場で行われている。会場には様々な有名人も姿を見せ、熱戦を見守っている。夫婦で訪れた女性タレントは「世界陸上2025の2日目イブニングを観戦」として報告。中継にも映り込み、ネット上のファンも気づいていた様子だった。

スタンドでアメリカ人の夫と並んで観戦していたのは、タレントでモデルのアンミカだった。両肩を出したトップスに、ダメージの入ったジーンズというラフなスタイルで笑顔。観戦の様子をインスタグラムに投稿した。

文面には「何人かの方から連絡を頂きましたが、観戦の様子がテレビに映ってしまいましたね 夫に、元陸上部員として、一生懸命陸上の解説をしていました！笑」と競技歴があると明かした。男子100メートル決勝などに歓声を送っていたようだ。

ファンからはこの投稿に「ミカさんのカジュアルコーデ可愛い お二人で観戦いつも仲良し」「中継に映っていたのリアルタイムで見た時めちゃくちゃ嬉しかったです」「笑顔がそっくりですね 幸せ感じます」「母が見つけて騒いでましたミカちゃんがおるよ！って」などとコメントが集まった。

中継に映っていた際、X上でも「会場にアンミカおらんかった？」「観戦席にアンミカおったんやが！？！？！？」などと驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）