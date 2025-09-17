ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が１６日、東京・Ｚｅｐｐ Ｈａｎｅｄａでソロツアー「ＲＯＣＫ ＴＯ ＹＯＵ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ」の東京公演を開催した。６月発売の初ソロアルバムを引っさげ、７月２６日から１１都市を巡るツアー。満員のファンを前に全１４曲を熱唱した。

魂の叫びだった。「今日が最高やったと思えるライブやりたいんよ。俺がやるっつったらやるんや。だから全力でかかってこいよ！」。熱い言葉で開幕したステージではＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの楽曲は封印。アルバム収録曲でファンと真っ正面から向き合った。

ソロプロジェクトは４４歳の誕生日を迎えた５月９日から始まった。１年間限定の武者修行として、ギターと身一つで全国を飛び回った。６月からは「２４時間テレビ」チャリティーマラソンの練習・本番も並行。多忙を極めた中で駆け抜けたソロツアーも、１７日にフィナーレを迎える。

８・２３青森公演の会場は２０１０年５月１６日、ソロコンサートの開演１時間前に最愛の母の死を知らされた場所。当時、号泣して歌えなかった母への思いを込めた楽曲「オニギシ」を、涙を流しながらも歌いきった。

「オニギシ」はこの日も本編ラストで歌唱した。１５年前と同じ、幼少期の写真が投影されたスクリーンを背に、時折涙ぐみながら熱唱。「確かにオカンはいなくなったが、いてくれたから俺が生まれ、弟が生まれ、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ、スタッフ、あなたたちと全てにつないでくれた。いてくれたことが大事」と言葉をかみしめた。

芸名として使う「裕のＹＯＵ」と、本名の「侯隆（きみたか）のキミ」に共通する“あなた”に向けたロックの時間は、熱狂と温かい拍手に包まれて幕を閉じた。