松本潤、チャレンジしたいのは“農業男子”！「佐川急便さんに届けていただこうかな（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松本潤が出演する佐川急便の新TVCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇（30秒）が、9月17日より全国で順次放送開始となった。

■『今日も、SAGAWAがいます。』篇ストーリー

佐川急便の企業ブランド広告のイメージキャラクターを務める松本。新TVCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇では、松本が、SAGAWAのプレゼンターとして、物流の過去と現在を紐解きながら、時空を超えて一直線に伸びるブルーとレッドのラインの上をNEXT!へ向けて歩を進める様子を描く。

飛脚、大八車、三輪トラック…。可視化された物流の歴史をたどりながら、「時代の変化とともに物流は大きく姿を変えてきた」と語る松本。「でもどんなに物流が進化しても、SAGAWAが大切にしてきたのは…」と足を止め、来た道を振り返りながら「“人の気持ち”です」と、どの時代においても、大切なものは人から人へと手渡しされてきた歴史に思いを馳せる。

ひるがえって現在。「ただ物を運ぶだけじゃなく、お客さまの声にしっかりと耳を傾けること…」と、お客さま一人ひとりに寄り添い、課題解決に努めるSAGAWAスタッフの活躍を紹介。「あらゆる物流の課題に応えて、もっと便利に、もっと安心に…」と、「SAGAWA手ぶらサービス」などのあらたな取り組みを紹介。前進を続けるSAGAWAスタッフたちの列に追いついた松本は、「今日も、SAGAWAがいます」と、その歩みをさらに加速させる。

■【撮影エピソード】撮影中も撮影の合間も、常に進み続ける松本

新TVCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇では、松本のセリフは歩きながら、振り返りながら、回転しながらと、すべてが動きの中でのセリフまわしとなった。しかもSAGAWAのプレゼンター役である松本は、常にカメラのレンズに視線を向けてセリフを言わなければならない。事前に撮影されている背景映像とのクロマキー合成が多い今作では、歩くスピード、歩幅、方向、動き出しのタイミングなど、シビアな演技が求められるものの、視線を落としたり、左右に振ったりすることが許されないため、入念なリハーサルと、微調整を繰り返しながらのテイク数の多い本番撮影となった。

撮影本番中はもとより、撮影の合間もひとりカウントを取りながらセットの中を前へ前へと歩き続ける松本。完璧な映像を求めて真摯に誠実に演技と向き合う松本の姿は、今作の本質を体現しているようだった。

■松本潤 インタビュー