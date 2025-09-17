ºëµþÀþ¤Ï¿·´´Àþ¤Î¡ÈÉû»ºÊª¡É¤À¤Ã¤¿¡©¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹âºêÀþÄ¾ÄÌ¤ÎËÜÌ¿¥ë¡¼¥È¡×
¼óÅÔ·÷¶þ»Ø¤Îº®»¨Ï©Àþ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºëµþÀþ¤Ï¡¢9·î30Æü¤Ë³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤ÏµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç±èÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£ÂçµÜ¤È¿·½É¤òÄ¾·ë¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿·´´Àþ·úÀß¤ä½»Ì±±¿Æ°¤¬¸òºø¤·¤¿Ê£»¨¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ºëµþÀþ¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿
ºëµþÀþ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á
¡¡¼óÅÔ·÷¶þ»Ø¤Îº®»¨Ï©Àþ¡¢ºëµþÀþ¤Ï9·î30Æü¤Ë³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢ºëµþÀþ¡¦Àî±ÛÀþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖºëµþÀþ³«¶È40¼þÇ¯µÇ° Saikyo Festa¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡³«¶È»þ¤Î¼ÖÎ¾¡Ö103·Ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¦¤°¤¤¤¹¿§¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò±¿Å¾ÀÊÉÕ¶á¤Ë»Ü¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¤¿ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤ò9·î30Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±èÀþ³Æ±Ø¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ºë¶Ì¤Î¿©ºà¤ä¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖºÌ¤Î¹ñ¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºëµþÀþ¤Ï1980Ç¯Âå¡¢ÂçµÜ¡¢Í¿Ìî¡¢±ºÏÂ¤¬¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£³Æ»Ô¤ò´Ó¤¯ÅìËÌËÜÀþ¡Ê±§ÅÔµÜÀþ¡¦¹âºêÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¡Ë¤Ï¾åÌîÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Ï©Àþ¤Ç¡¢ÃÓÂÞ¡¢¿·½É¡¢½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ±©¤ÇÀÖ±©Àþ¡ÊÀÖ±©¡ÁÃÓÂÞ´Ö¤ò¥Ô¥¹¥È¥óÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¡Ë¡¢ÃÓÂÞ¤Ç»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·½É¤Ï1991Ç¯¤ËÅìµþÅÔÄ£¤¬°ÜÅ¾¤·¤Æ¡Ö¿·ÅÔ¿´¡×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£ÃÓÂÞ¡¢½ÂÃ«¤â¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹¤Ê¤É¡¢»³¼êÀþÀ¾Â¦¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÂçµÜ¤«¤éÃÓÂÞ¡¢¿·½ÉÊýÌÌ¤ËÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±èÀþ¤ÎÄÌ¶Ð¥¨¥ê¥¢¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ºëµþÀþ¤Ï³«¶È¤Þ¤ÇäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£ºëµþÀþ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ÏÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î·úÀß·×²è¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë