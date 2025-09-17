映画「明日に向って撃て！」などに主演した映画スターで、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米西部ユタ州の自宅で死去した。89歳。死因は不明。ニューヨーク・タイムズ紙が伝えた。

ハリウッドで初めて、演技と製作の双方で成功を収めた大スターが逝った。広報会社の幹部によると、睡眠中に亡くなったという。同幹部は「彼が愛する場所で、愛する人々に囲まれていた」と明らかにした。

野球の特待生としてコロラド大に入学したが、未成年飲酒が発覚し中退。画家を目指すも挫折し、舞台美術を学び、途中で俳優に転向した。1959年にブロードウェーでデビューし、62年に映画に初出演したが長い下積み生活を送った。

69年、ポール・ニューマンさんと銀行強盗のコンビを演じた「明日に向って撃て！」が大ヒットし、一気にスター俳優の仲間入り。73年にニューマンさんと再タッグを組んだ「スティング」の詐欺師役が高い評価を受け、アカデミー賞作品賞を受賞。自身も主演男優賞の候補となった。同年のバーブラ・ストライサンドと共演の「追憶」、76年のダスティン・ホフマンと共演の「大統領の陰謀」などヒット作を連発し、人気を不動のものに。アクションから社会派ドラマ、コメディーまで硬軟自在の演技で鳴らした。

80年「普通の人々」で監督業に進出し、アカデミー賞監督賞を獲得。若手映画人の育成を目指し、78年から「サンダンス映画祭」を主宰。クエンティン・タランティーノ監督ら多くの人材を見いだした。

02年にアカデミー賞名誉賞を受賞。16年には大統領自由勲章を受章している。18年「さらば愛しきアウトロー」で俳優業からの引退を表明したが、19年「アベンジャーズ/エンドゲーム」に出演し、大きな話題を呼んだ。

ロバート・レッドフォード 1936年8月18日生まれ、米カリフォルニア州サンタモニカ出身。81年にユタ州で若手映画人育成を目的に「サンダンス・インスティテュート」を設立。私生活では59年に結婚し、4人の子供に恵まれるが84年に離婚。その後、90年代から同棲していた画家の女性と09年に再婚していた。民主党支持者で、環境問題などに取り組み活動した。

≪初来日で一大旋風≫

日本でも映画誌の人気投票で何度も1位を獲得するなど大人気だった。84年8月に主演映画「ナチュラル」のPRで初来日した際は、3日の滞在ながら一大旋風を巻き起こした。専用ジェットで成田空港に降り立つと約50人の報道陣が集結。サインを求める女性空港職員にも笑顔で応じた。翌日の会見では野球談議に花を咲かせた。同作では天才野球選手を演じており「（撮影で）本当にホームランを打った」などとエピソードや野球愛を語り、約300人の報道陣をうならせた。