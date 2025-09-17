HANA、「Blue Jeans」が女性グループ最速で累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANA「Blue Jeans」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破した。週間再生数は1038万3306回で1位にランクイン。累積再生数は1億630万9041回となり、1億回再生突破は「ROSE」「Drop」に続く自身通算3作目。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場9週目での1億回再生突破は、ILLIT「Magnetic」の11週を上回り、女性グループ最速【※1】。今年度配信楽曲としても、Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」の11週を上回り、最速での1億回再生突破【※2】となった。
本作は、2025年7月14日に配信が開始され、2025年7月28日付「週間ストリーミングランキング」で初登場1位を獲得。週間再生数1978万3768回で女性アーティストの歴代最高週間再生数を記録した。その後も9月22日付まで9週連続で1位を獲得。9週連続1位獲得は女性グループとして史上初の達成となった。
「Blue Jeans」は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANAとしての初めてのラブソング。切なさと希望が交錯するミッドバラードとなっている。
■コメント
【全員】皆さん、こんにちは！HANAです！
【KOHARU】このたび「オリコン週間ストリーミングランキング」で「Blue Jeans」が累積再生数1億回を突破しました！
【全員】ありがとうございます。
【KOHARU】なんと、女性グループ史上最速での1億回達成とのことです！本当に光栄でびっくりしています。ありがとうございます。
【全員】ありがとうございます。
【KOHARU】「Blue Jeans」を聴いてくださっている方に何かメッセージをお届けできればと思いますが、どうですか？
【YURI】まずは本当にありがとうございます。とても光栄です。この「Blue Jeans」をどの季節でも皆さんと一緒に聴いて青春を味わえたらなと思っているので、これからもたくさん聴いてください！
【全員】以上、HANAでした！ありがとうございます！
【※1】女性グループ「1億回再生突破週数記録」 ※2025年9月22日付現在※同順位は達成順／1位：9週 HANA「Blue Jeans」、2位：11週 ILLIT「Magnetic」、3位：12週 HANA「ROSE」、4位：19週 NiziU「Make you happy」、NewJeans「Ditto」
【※2】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート（2024年12月23日付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
