HANA、自身3度目のデジタル2冠 女性グループ史上初の偉業【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAが、9月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」と「オリコン週間ストリーミングランキング」でいずれも1位を獲得。2025年6月23日付、7月28日付に続き、自身3度目の「オリコン週間デジタルランキング」2冠【※】を記録した。デジタル2冠を3度獲得するのは女性グループ史上初となった。
【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV
「オリコン週間ストリーミングランキング」では、１位に「Blue Jeans」、２位に「BAD LOVE」がランクイン。同ランキング1位・2位独占は、あいみょん、Official髭男dism、YOASOBI、BTS、King Gnu、Ado、Mrs. GREEN APPLEに次いで史上8組目。女性グループとしては史上初の達成となった。
「Blue Jeans」は、週間再生数1038万3306回を記録し、女性グループ史上初となる9週連続1位。累積再生数は1億630万9041回）。2位には、週間再生数957万1070回で「BAD LOVE」が初登場した。
「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「BAD LOVE」が、初週DL数1万2431DLで、初登場1位を獲得。2025年6月23日付での「Burning Flower」、7月28日付での「Blue Jeans」に続き、自身通算3作目のデジタルシングル1位となった。
「BAD LOVE」は、BMSGとラッパー/シンガーのちゃんみなが手がけたGIRLS GROUP AUDITION『No NoGirls』より誕生したグループ・HANAの最新曲。メンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加しており、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチューンとなっている。振付は、NAOKOが中心となって制作した。
そのほか最新「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、2位に、福山雅治の新曲「幻界」が、初週DL数9318DLで初登場。本作は、自身が主演を務める映画『ブラック・ショーマン』（9月12日より公開中）のテーマソング。
続く3位には、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」が週間DL数4585DLでランクイン。テレビアニメ『ダンダダン』（MBS／TBS系）の第2期オープニングテーマである本作は、7月14日付での初登場4位から11週連続のTOP10入りで、累積DL数は5万1862DLとなった。
【※】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
