藤井風、ソロアーティスト今年度初の2週連続1位 過去作も上昇しTOP5に2作ランクイン【オリコンランキング】
藤井風の『Prema』（プレマ）が、9月17日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で前週9月15日付に続き、2週連続で1位を獲得した。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
同ランキングにおいてソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは、今年度初【※】、宇多田ヒカル『SCIENCE FICTION』（2024年4月22日付、4月29日付）以来1年5ヶ月ぶりとなった。累積DL数は1万999DL。
本作は、全編英語詞で構成されたスタジオアルバム。CDは、前週9月15日付「週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。最新の9月22日付でも2週連続TOP3入りとなり、累積売上は24.1万枚を記録した。
また、最新の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」5位には、藤井風の『LOVE ALL SERVE ALL』が、前週17位から上昇しランクイン。2022年4月4日付で初登場1位を獲得した本作のTOP5入りは、2022年5月16日付以来3年4ヶ月ぶりとなった。
「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、同一アーティストの作品がTOP5に2作ランクインするのは、2024年12月30日付のKing & Prince以来9ヶ月ぶり。
【※】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
同ランキングにおいてソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは、今年度初【※】、宇多田ヒカル『SCIENCE FICTION』（2024年4月22日付、4月29日付）以来1年5ヶ月ぶりとなった。累積DL数は1万999DL。
また、最新の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」5位には、藤井風の『LOVE ALL SERVE ALL』が、前週17位から上昇しランクイン。2022年4月4日付で初登場1位を獲得した本作のTOP5入りは、2022年5月16日付以来3年4ヶ月ぶりとなった。
「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、同一アーティストの作品がTOP5に2作ランクインするのは、2024年12月30日付のKing & Prince以来9ヶ月ぶり。
【※】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞