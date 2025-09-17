°æ¸ýÍý¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂç¥ß¥¹¤ò¥Ð¥é¤µ¤ìÀÖÌÌ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë»þÂå¤ÎÈëÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤Ï°Ì´¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°æ¸ýÍý¡¢±é½Ð²È¤Î¾®´ÓÎ®À±»á¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°æ¸ýÍý¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡¾®´Ó»á¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±é·à³Ø²Ê±éµ»¥³¡¼¥¹Â´¶È¡£ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë-µ³»ÎÊª¸ì-¡ÙARENA LIVE¤Ê¤É¤Ç±é½Ð½õ¼ê¤òÌ³¤á¡¢ËÜºî¤¬±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£°æ¸ý¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¡£½Ð²ñ¤¤¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìó10Ç¯Á°¤Ë¤âÆ±ºî¤ò¾å±é¡£Åö»þ¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥óÌò¤ò¾®´Ó»á¤Ç¼ç±é¤È±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥ÈÌò¤Ç°æ¸ý¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾®´Ó»á¤¬±é½Ð¡¢°æ¸ý¤¬¥¨¥ê¥Ã¥¯Ìò¤Ç¼ç±é¤·¡¢¥Î¡¼¥Þ¥óÌò¤òÌðËÜÍªÇÏ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È2¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®´Ó»á¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥¹¥´¤¯¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ç¡¢¤¤¤¤ÃË¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½ÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë°ã¤¦ºîÉÊ¤ò¾®·à¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Î¤Ã¤±¤Î¤»¤ê¤Õ¤«¤é¤«¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ò¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë2¥Ú¡¼¥¸´Ý¡¹·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡£º£²óÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡¾®´Ó»á¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤È°æ¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï°Ì´¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤ÈÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®´Ó»á¤Ï¡Ö²Î¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬µß¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¶Ê¡ÖÇòÆü¡×¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬7.2²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢4ÅÔ»Ô7¸ø±é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç·×40Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKing Gnu¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë°æÍý¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î½éÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÌðËÜÍªÇÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï12·î5Æü¡Á21Æü¤Þ¤ÇTHEATER MILANO Za¤Ç¡¢Âçºå¸ø±é¤ÏÍèÇ¯1·î8Æü¡Á12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå WW¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
