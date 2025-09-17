井口理＆矢本悠馬、バディ役で「親友になれそう」 ほぼ初対面で互いに攻めた質問
ロックバンドKing Gnuのボーカルの井口理、俳優の矢本悠馬が16日、都内で行われた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に参加した。
【動画】King Gnu井口理＆矢本悠馬、2人揃ってかわいい聞き間違い「ハッピーバースデイ？」
同作は、ロンドン郊外を舞台に、失業した元・電力公社社員のエリック・スワンが、不正受給のために架空の間借り人を何人もでっち上げたことから、嘘に嘘を重ねていく姿を描いたコメディ作品。エリック役を井口が、エリックの間借り人ノーマン・バセット役を矢本が演じる。
本作の出演経緯を矢本は話す。役者が本職ではない井口がバディ役となるが「普段は基本的に日本の役者さんと仕事してるんですけど、同じ役者だと違いはありますけど、やっぱりどうしても感覚的なもので言うと似てる部分があるなっていうのがある。井口さんはやっぱり本業がアーティストで、一緒に仕事する時に自分が気づけない視点とか、自分としても仕事してて新しいものの見方ができるのかなっていうのが1つ」。
「2つ目はアーティストとして大スター。それあるにも関わらず新しいことに挑戦するのは絶対にハンパな気持ちでここに来てないなっていうのを感じました。絶対外せない緊張感のある中で一緒に仕事ができるのは面白そうだなと。自分も一生懸命やらなきゃいけない場所。それを楽しみに来ました」とする。矢本の思いを聞いた井口は「ステキすぎます！」と驚いていた。
また、互いへの質問コーナーも。井口は「モス派ですか？マック派ですか？」と局所的に燃えそうな質問を飛ばし、矢本は「難しいっすね。焼肉ライスバーガーとビックマックが頭の中で戦っている…。でも、1番最初にハンバーガーを教えてもらったのがマックだった。マックで」と返答。「おぉ」とうなずく井口は「きょう、初めてお会いしましたけど仲良くなれそうです」とにっこりだった。
一方の矢本は「町中華行った時にラーメン単品で行くか、チャーハンをセットでつけるか。どっちに行きます？」と頭を悩ませる質問をした。井口は「僕はラーメン、チャーハンに餃子つけますね」と返し、矢本は「親友になれそうです」と笑顔を見せていた。
東京公演は12月5日〜21日までTHEATER MILANO Zaで、大阪公演は来年1月8日〜12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールで上演される。
会見には、山崎紘菜、妃海風、まりあ、脇知弘、明星真由美、小松和重、演出の小貫流星氏も参加した。
