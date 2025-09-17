明星真由美、離婚していたことをサラッと公表「まだ両親に言ってない」 3年前に
俳優の明星真由美（54）が16日、都内で行われた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に参加した。さらっと離婚していたことを公表した。
【動画】King Gnu井口理、明星真由美の大暴露に驚愕「離婚したこと両親にまだ言ってない」矢本悠馬とバディ役で互いに攻めた質問「モス派？マック派？」
本作のテーマは“ウソ”。最近のウソを問われると明星は「あまりウソつかないな〜と思いながら1つ思い当たったのが3年前に私は離婚を経験したんですが、まだ両親に言っていないんです」とさらりと衝撃の報告をして共演陣や会場からどよめきが。
この場で発表していいのか確認されると明星は「たぶん親に届かない。今年の8月に公演で2週間ぐらい（親元に）滞在したんですけど、そこでも言ってない。親も、だんだん夫の話をしなくなっているので、もしかしたら気づいているのかも」と驚きのエピソードを披露していた。
会見には、井口理、矢本悠馬、山崎紘菜、妃海風、まりあ、脇知弘、小松和重、演出の小貫流星氏も参加した。
同作は、ロンドン郊外を舞台に、失業した元・電力公社社員のエリック・スワンが、不正受給のために架空の間借り人を何人もでっち上げたことから、嘘に嘘を重ねていく姿を描いたコメディ作品。エリック役を井口が、エリックの間借り人ノーマン・バセット役を矢本が演じる。
東京公演は12月5日〜21日までTHEATER MILANO Zaで、大阪公演は来年1月8日〜12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールで上演される。
