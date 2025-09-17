矢本悠馬、破天荒俳優を演じて謝罪 朝7時から仕事で5時まで飲んだ設定も実は「飲みに行くのは次の日が休みの日の時だけ」
俳優の矢本悠馬が16日、都内で行われた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に参加した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる井口理、矢本悠馬ら豪華出演陣
本作のテーマは“ウソ”。ウソを問われると矢本は「基本的に飲みに行く時は次の日が休みの日の時だけ」とポリシーを明かしながら「飲みの場に後輩が多いと『明日、仕事ですか？』と聞かれたら『うん。あした7時からなんだ』と言って5時まで飲む。朝早いのに朝まで飲む俳優を演じてます」と破天荒俳優なりきりエピソードを告白。「すみません！」と謝罪する矢本に会場は爆笑だった。
会見には、井口理、山崎紘菜、妃海風、まりあ、脇知弘、明星真由美、小松和重、演出の小貫流星氏も参加した。
同作は、ロンドン郊外を舞台に、失業した元・電力公社社員のエリック・スワンが、不正受給のために架空の間借り人を何人もでっち上げたことから、嘘に嘘を重ねていく姿を描いたコメディ作品。エリック役を井口が、エリックの間借り人ノーマン・バセット役を矢本が演じる。
東京公演は12月5日〜21日までTHEATER MILANO Zaで、大阪公演は来年1月8日〜12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールで上演される。
