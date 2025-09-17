°æ¸ýÍý¡¢¥¦¥½¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤â¡¡Ä¾¸å¤Ë¥¦¥½¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°æ¸ýÍý¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥¦¥½¡É¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¡Ö¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ±²ó¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¬¡£ºÇ¶á¤Î¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö3¥ö·î¤ª¤¤Ë»õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Õ¥í¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËèÆü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈØò²ù¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌðËÜÍªÇÏ¤¬¡Ö¤±¤¤¤³¾ì¤Ë¥Õ¥í¥¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ªÂß¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ±¤¯Çò¤¤»õ¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö»õ¤¬¥¥ì¥¤¡ª¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½é¥Õ¥í¥¹¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢»³ºê¹ÉºÚ¡¢ÈÞ³¤É÷¡¢¤Þ¤ê¤¢¡¢ÏÆÃÎ¹°¡¢ÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡¢¾®¾¾ÏÂ½Å¡¢±é½Ð¤Î¾®´ÓÎ®À±»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼º¶È¤·¤¿¸µ¡¦ÅÅÎÏ¸ø¼Ò¼Ò°÷¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤¬¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î¤¿¤á¤Ë²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±³¤Ë±³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯Ìò¤ò°æ¸ý¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥ÈÌò¤òÌðËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï12·î5Æü¡Á21Æü¤Þ¤ÇTHEATER MILANO Za¤Ç¡¢Âçºå¸ø±é¤ÏÍèÇ¯1·î8Æü¡Á12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå WW¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
