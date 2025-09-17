Mrs. GREEN APPLE、「僕のこと」が通算8作目の累積再生数5億回突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生331万3688回を記録。累積再生数は5億208万1261回となり、自身通算8作目の累積再生数5億回突破作品【※】となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」MV
本作は、第97回全国高校サッカー選手権大会 応援歌。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数5億回突破ほか作品※達成順／「青と夏」「ダンスホール」「点描の唄 （feat.井上苑子）」「ケセラセラ」「インフェルノ」「ライラック」「Soranji」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
