山崎紘菜、かわいすぎるウソをついたエピソードを披露「自分を大きく見せたくなっちゃって…」 顔バレで2度と行けないお店に
俳優の山崎紘菜が16日、都内で行われた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に参加した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる井口理、矢本悠馬ら豪華出演陣
本作のテーマは“ウソ”。最近のウソをついたエピソードを問われると山崎は「先日、買い物に行ったらショップの店員さんが『山崎さんですか？』と気づいてくださって。『そうです』と言ったら、すごくよくしてくださった」と振り返る。
気になるアイテムがあり、値段を訪ねたところ、店員から返ってきた金額が「結構、ウッと来る値段で…。ヤバい値段だった」そう。ただ「気づかれている手前、自分を大きく見せたくなっちゃって…。『お手頃ですね！』って言っちゃいました（笑）。買うつもりもないのに『在庫ってすぐなくなっちゃいますかね？』と確認して帰りました。2度と行けません…」と赤面していた。
会見には、井口理、矢本悠馬、妃海風、まりあ、脇知弘、明星真由美、小松和重、演出の小貫流星氏も参加した。
同作は、ロンドン郊外を舞台に、失業した元・電力公社社員のエリック・スワンが、不正受給のために架空の間借り人を何人もでっち上げたことから、嘘に嘘を重ねていく姿を描いたコメディ作品。エリック役を井口が、エリックの間借り人ノーマン・バセット役を矢本が演じる。
東京公演は12月5日〜21日までTHEATER MILANO Zaで、大阪公演は来年1月8日〜12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールで上演される。
