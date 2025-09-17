ORANGE RANGE、「花」が自身通算2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
ORANGE RANGE「花」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数100万7912回を記録。累積再生数は1億63万5225回となり、「イケナイ太陽」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】『THE FIRST TAKE』ORANGE RANGEが「花」を一発撮りパフォーマンス
2004年10月20日にCDシングルとして発売された本作は、「オリコン週間シングルランキング」最高1位、累積売上99万9789枚を記録している。同年公開の映画『いま、会いにゆきます』の主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
