今年1月にアジア出身選手として初めて米国野球殿堂入りしたイチローさん（51）の米シアトルにある自宅に、2月に強盗が入っていたと、AP通信が15日（日本時間16日）に報じた。

APによると、スポーツ選手ら、著名人の自宅に不法侵入を繰り返したとして訴追されたパトリック・メゾネット容疑者（29）の別の事件の裁判で、容疑者が2月9日にイチローさん宅に侵入していたことが明らかになった。容疑者は妻の弓子さんがいた寝室のドアをこじ開けようとし、隙間から催涙スプレーを噴射した。弓子さんがドアを押し返して鍵をかけ、男の侵入を防いだという。イチローさんは事件当時は不在で、2日前の同7日には都内でイベントに出席していた。

容疑者は今年に入り、シアトル近郊でスポーツ選手ら、セレブの自宅へ不法侵入を繰り返していた。マリナーズのルイス・カスティジョ、ドジャースのブレーク・スネル、元NFLシーホークスのリチャード・シャーマン氏、ラッパーのマックルモアらが窃盗や強盗の被害に遭い、計10件の事件で起訴されている。警察によると、容疑者は携帯電話の通話、特に緊急通報の911番への通報を無効にする機器を時々持ち歩いていたという。

現地報道によると、容疑者は09年以降、強盗や暴行、誘拐、違法な銃の所持など多数の犯罪歴があった。16年に関与した銃撃事件を担当した検察は当時、容疑者のことを「反省のない危険で暴力的な犯罪歴を持つ」と説明。足首に監視用GPSを付けることが科されていたが、昨秋に自分で取り外したとみられるという。

ここ数年、全米でセレブやアスリートの自宅を狙った強盗が相次いでいる。今年7月には遠征中だったドジャース・山本由伸のロサンゼルス市内の自宅敷地に3人組が侵入する強盗未遂事件もあった。今回被害に遭ったスネルは7万5000ドル相当（約1100万円）の時計を2本盗まれている。FBIは各スポーツリーグに対し、アスリートを狙う犯罪組織について警告し、NFLとNBAも注意を呼びかけている。

【米で相次ぐスポーツ選手宅狙った犯行】

米国ではスター選手の空き巣被害が増加している。NFLでは、歌手テイラー・スウィフトと婚約したトラビス・ケルシーと、スターQBのパトリック・マホームズの2選手が被害に遭った。ともに強豪チーフスに所属し、昨年11月に1日違いで自宅が襲われた。NBAでは、昨年12月末に当時マーベリックスのルカ・ドンチッチが3万ドル（約441万円）相当の宝飾品を盗まれた。サッカー界でも今年2月、ロサンゼルスFCに所属していたオリビエ・ジルーが50万ドル（約7350万円）相当の金品を自宅から持ち去られた。共通点は試合などで不在の時に犯行が行われているということ。日本でもボクシングの井上尚弥（32）が22年、世界戦当日に神奈川県内の自宅が空き巣被害に遭った。