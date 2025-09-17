4勝8分け17敗で最下位に沈むJ1新潟はオフ明けの16日、新潟・聖籠町のアルビレッジで20日のアウェー・横浜FC戦に向けて練習を再開した。10試合も勝利から遠ざかる厳しい状況だが、次節はJ1残留を争う相手との直接対決。在籍8年目のMF高木善朗（32）は、残り9試合で後悔がないように戦い抜くことを誓った。

練習のピッチに立つ高木の表情は、いつも険しい。それだけ危機感を持ちながら、意図を持ち、一つ一つのプレーに集中している証拠だ。約1時間半の練習を終え、疲労感をにじませながらも最下位からの逆転残留へ、思いの丈を語った。

「自分たちで昇格させて、その選手たちと（今度は）J2に落としたくない。今は新しく来た選手、昇格した時にいなかったメンバーが試合に出ているので、そこは伝えられることを伝えていかないといけないし、自分にできることにフォーカスしてやるしかない」

今季チームは縦への速さ、強度が強調され、20年から築いてきた立ち位置で優位性をつくるポジショナルサッカーの側面が薄れた。さらに7人を補強した夏以降はロングボールをこれまでよりも多用するようになった。

「つなぐより残留が大事」。ポジショナルサッカーの象徴的存在の高木も戦術の変化を受け入れ、その中でもできることを強調する。「前に蹴るにしても相手を誘導して、今ならブーダと（長谷川）元希に、よりいい状態でボールを入れられるかが大事」。立ち位置とともに相手守備を動かす鍵を握るのはテンポで「（ボールを）持って考える時間が長すぎる」というチームとしての今季の課題を改善しようと、練習からプレーで示している。

自らの課題という強度はシーズンを通して意識してきた。「涼しくなってきたので、もう一つ（ギアを）上げたい」と言い、ボール保持者への寄せの速さなどは練習でも目立つ。厳しさを求めるのはピッチに立って貢献することはもちろん、チームを鼓舞することにもつながる。

残り9試合。次節はアウェーだが、残留を争う横浜FCが相手だけに負けは許されない。「勝ち点3を取らないといけない。（みんな）やっているけど、もっと鬼気迫る雰囲気でできる。最後、終わった時に後悔したくない」。言葉からは、強い覚悟がにじんだ。（西巻 賢介）