Mrs. GREEN APPLE、「ケセラセラ」がオリコン史上初となる通算4作目の累積再生数7億回突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生497万8058回を記録。累積再生数は7億73万2344回となり、自身通算4作目の累積再生数7億回突破作品【※】となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」MV
通算で4作が累積再生数7億回を突破するのは、2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」においてMrs. GREEN APPLEが史上初となった。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数7億回突破ほか作品※達成順／「青と夏」「ライラック」「ダンスホール」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
