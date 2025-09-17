横山裕、ソロツアー＆マラソン“完走”をファンと乾杯 44歳挑戦尽くしの夏を駆け抜ける「ホッとしております」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕（44）が16日、Zepp Hanedaでソロツアー『ROCK TO YOU LIVE TOUR』東京公演を開催した。デビュー20周年を経て、2010年以来15年ぶりに行ったソロツアーは初のライブハウス公演を敢行。40歳を過ぎてから習得したギター1本をかき鳴らし、シンプルなステージで全力の歌声を2時間にわたって届けた。
【写真】ギター1本でライブハウス公演を行う横山裕
横山の“武者修行”として始動した1年間限定プロジェクト「ROCK TO YOU」。ソロファンクラブの発足、そして6月9日に発売された自身初ソロアルバム「ROCK TO YOU」を引っさげて行った同ツアーでは7月から11都市をめぐりながら、その間にも今夏は横山にとっての大きな挑戦が続いた。
8月末には日本テレビ系『24時間テレビ48』のチャリティーマランに挑戦。見事105キロを走破。わずか2日後に行われた福岡公演では、ファンの温かいまなざしに見守られながら、疲れを見せることないエネルギッシュなパフォーマンスで会場を沸かせた。
そのほかにも6月から配信されたAmazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』では今までにないクズ夫役で注目を浴び、北海道ではファンとのバーベキューイベントを実施、惜しくも大雨による交通機関の影響で参加がかなわなかったものの後輩たちとのスペシャルイベント『横山万博』の開催などアグレッシブに活動を続けた。
10月期からはフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』に出演。前日も朝8時からアクションシーンを撮影していたそうで「体が動きません（笑）」と明かすと、ファンからどよめきが。今週末にはソロアーティストとして活動する渋谷すばるとの対バンイベント『横山裕×渋谷すばる』も控える。本人も「怒とうのように毎日が過ぎていて…今何日ですか？」とわからなくなるほど。
MCでは無事、マラソンと明日で終幕するツアー完走を祝い、そして「あなたの幸せ」を願ってドリンクが持ち込める会場とあってファンと乾杯する時間も。そんな多忙な日々でも観客を前に「すごく幸せな時間が流れてるよね…」としみじみと噛みしめる。
芸名として使用している「横山“裕”（読み：ゆう）の“YOU”」、本名の「横山“侯”隆（読み：キミタカ）」。どちらも”あなた”という意味だと語る横山が目の前にいるファン一人ひとりに呼びかけるように歌い、叫び、観客と一体となるアツい時間が繰り広げられた。「これからも俺とあなたで最高の人生を歩んでいこう！」と約束し、冒頭の「きょうが最高のライブにする」という宣言通り、全14曲（アンコール含む）を全身全霊で駆け抜けた。
■横山裕コメント
ライブハウスツアーは初めての経験で特別なライブになりました。
この空間、時間、かけがえのない思い出の場所たちになりました。
この夏、いろんな仕事がある中、マラソン完走・ツアー完走と、無事完走できそうなことにホッとしております。
次はすばるとの対パンとSUPER EIGHTとしての武道館がありますが、そこで自分がどう表現できるのか楽しみです。
【写真】ギター1本でライブハウス公演を行う横山裕
横山の“武者修行”として始動した1年間限定プロジェクト「ROCK TO YOU」。ソロファンクラブの発足、そして6月9日に発売された自身初ソロアルバム「ROCK TO YOU」を引っさげて行った同ツアーでは7月から11都市をめぐりながら、その間にも今夏は横山にとっての大きな挑戦が続いた。
そのほかにも6月から配信されたAmazon Original日本ドラマ『私の夫と結婚して』では今までにないクズ夫役で注目を浴び、北海道ではファンとのバーベキューイベントを実施、惜しくも大雨による交通機関の影響で参加がかなわなかったものの後輩たちとのスペシャルイベント『横山万博』の開催などアグレッシブに活動を続けた。
10月期からはフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』に出演。前日も朝8時からアクションシーンを撮影していたそうで「体が動きません（笑）」と明かすと、ファンからどよめきが。今週末にはソロアーティストとして活動する渋谷すばるとの対バンイベント『横山裕×渋谷すばる』も控える。本人も「怒とうのように毎日が過ぎていて…今何日ですか？」とわからなくなるほど。
MCでは無事、マラソンと明日で終幕するツアー完走を祝い、そして「あなたの幸せ」を願ってドリンクが持ち込める会場とあってファンと乾杯する時間も。そんな多忙な日々でも観客を前に「すごく幸せな時間が流れてるよね…」としみじみと噛みしめる。
芸名として使用している「横山“裕”（読み：ゆう）の“YOU”」、本名の「横山“侯”隆（読み：キミタカ）」。どちらも”あなた”という意味だと語る横山が目の前にいるファン一人ひとりに呼びかけるように歌い、叫び、観客と一体となるアツい時間が繰り広げられた。「これからも俺とあなたで最高の人生を歩んでいこう！」と約束し、冒頭の「きょうが最高のライブにする」という宣言通り、全14曲（アンコール含む）を全身全霊で駆け抜けた。
■横山裕コメント
ライブハウスツアーは初めての経験で特別なライブになりました。
この空間、時間、かけがえのない思い出の場所たちになりました。
この夏、いろんな仕事がある中、マラソン完走・ツアー完走と、無事完走できそうなことにホッとしております。
次はすばるとの対パンとSUPER EIGHTとしての武道館がありますが、そこで自分がどう表現できるのか楽しみです。