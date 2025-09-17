back number、「オールドファッション」が自身10作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
back number「オールドファッション」が、9月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数94万9333回を記録。累積再生数は2億42万6821回となり、自身通算10作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
【動画】back number「高嶺の花子さん」MV
本作は、2018年10月期に放送されたTBS系 金曜ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌。
【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「怪盗」「花束」「アイラブユー」「ヒロイン」「HAPPY BIRTHDAY」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞
【動画】back number「高嶺の花子さん」MV
本作は、2018年10月期に放送されたTBS系 金曜ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌。
【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「怪盗」「花束」「アイラブユー」「ヒロイン」「HAPPY BIRTHDAY」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日）＞