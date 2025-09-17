²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡õ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é¤Ç¡È¥í¥Ã¥¯º²¡É¤ò¤µ¤¯Îö¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤è¤¦¤ä¡ª¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬16Æü¡¢Zepp Haneda¤Ç¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØROCK TO YOU LIVE TOUR¡ÙÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸ø±é¤ò´º¹Ô¡£¥®¥¿¡¼1ËÜ¡¦¿È1¤Ä¤Ç²£»³¤¬¡È¥í¥Ã¥¯º²¡É¤ò³«Êü¡£2»þ´Ö¤ÇÌó14¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊÔ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹²£»³Íµ
¡¡²£»³¤Î¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿1Ç¯´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖROCK TO YOU¡×¡£¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Â¡¢¤½¤·¤Æ6·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï11ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢²£»³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤Ï²¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡Ö²¶¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤é³«Ëë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê½øÈ×¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ª¤ì¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö40Ä¶¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤È¤â¤È¤ì¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Ö¥Á¾å¤²¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤â·ý¤ò·Ç¤²¤Æ¸Æ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ·ÝÌ¾¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£»³¡ÈÍµ¡É¡ÊÆÉ¤ß¡§¤æ¤¦¡Ë¤Î¡ÈYOU¡É¡×¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö²£»³¡È¸ô¡ÉÎ´¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¥ß¥¿¥«¡Ë¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¸ì¤ë²£»³¤Ï¡Ö²¶¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤¤Ë¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î´Å¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²£»³¤¬ºî»ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ökicyu¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖcHoco ¥ì¡¼¥È¡×¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÍÑ¤Ë¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥ê¥º¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËSUPER EIGHT¤Î³Ú¶Ê¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁí¼Ü49Ê¬¡Ä»Ä¤ê¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ökicyu¡×¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡©°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¤µ¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤µ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²£»³¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ì¶Ê¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡×¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¡Ö²«¶â´ü¡×¤Ê¤É¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤¢¤Ë¤ã¤¢¡×¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¡×¤Ê¤ÉÁÛÄê³°¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅê¤²¤«¤±º¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¥ÉS¤Ö¤ê¤ÇÊ¨¤«¤»¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£MC¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤Ç½ªËë¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼´°Áö¤È¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¡È´¥ÇÕ¡É¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡½ªÈ×¤Î¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«¤¬ºî¶Ê¡¢²£»³¤¬ºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¡£½ÂÃ«¤¬Ã¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿8Ç¯Á°¤Î²ñ¸«¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬¤¯¤ë¤ó¤ä¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤ÎÌç½Ð¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Äº£¾Ð¤Ã¤¿¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£8Ç¯Á°¤Ê¤é¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï²¶Ã£¤¬º£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È½ÂÃ«¤È¤ÎÊÌÎ¥¤«¤é¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤À¿·¤¿¤ÊÆ»¤ÎÀè¤Ë¡È·Ò¤¬¤ë¡É¸½ºß¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â³¤¯¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡×¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤òº´Ìî¾½ºÈ¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯Á°¡¢µÒÀÊ¤«¤éA¤§! group¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Ê¥¢¥«¥ó¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£»³¤À¤¬¡Ö¡Êº£¡Ë¥¢¥¤¥Ä¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤é¤¬²¶¤é¤Î²Î²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡È¤³¤¤¤Ä¤é¡¢¤Ç¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡É¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À²¶¤é¤è¤ê¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù½Ð¤ë¤ÎÁá¤¯¤Í¡©¡×¤È·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÒÀÊ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢²£»³¤òÊé¤¦¸åÇÚ¡Ö²£»³²ñ¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¥¬¥¤¬¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ç¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÁ´Éô¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£ÇØÃæ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢ÀèÇÚ¤Î´é¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ÏË´¤Êì¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿1¶Ê¤À¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Þ¥é¥½¥óÃæ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¹ñµ»´Û¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¤ª¤«¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤ª¤«¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î²£»³¤Î¼Ì¿¿¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤«¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ï¤á¤¿¥®¥¿¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦Å¥½¤µ¤ò¤ß¤»¡¢µÒÀÊ¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¼Â´¶¡¢²¶¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¾ðÇ®Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿²£»³¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¤ª¤«¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¡£¸À¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¸À¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡ÖÃÆÀÚ¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÈäÏªºÑ¤ß¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤òºÆ¤Ó²Î¾§¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤ó¤È¤¤¤Æ¡£²¶¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¡¢²¶¤ËÆÏ¤¤¤¿¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤è¤¦¤ä¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ìµ»ö14¶Ê¤ò´°Áö¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨´é¤·¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡ª²¶¤é¡ª¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤µ¤º¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡Á¡ª¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
