King Gnuの井口理さんが主演を務める『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表が16日(火)行われ、井口さんとともに矢本悠馬さん、山崎紘菜さん、妃海風さんらが登壇しました。

【写真を見る】【King Gnu・井口理】‟最強のバディ”は「飼い猫」「毎日癒される」舞台でバディを組む矢本悠馬は「主演の井口さんに傷をつけられない」



「King Gnu」のメインボーカルである井口理さんがデビュー後、初舞台＆初主演を務める本作は “嘘をついて、ついて、つきまくる” 傑作クラシックコメディです。

アーティストとして活動しながら俳優としても活躍している井口さんは “音楽をやっている人間なので、やりたくなったら俳優もやらせていただきたい。生意気になっちゃいそうだけど、両方好きなので、音楽もお芝居も毎回ビビりながらやっているんですけど、始まったら楽しいと分かっているので今後もやりたいと思います” と語りました。







実は『キャッシュ・オン・デリバリー』は学生時代に井口さんが出演したことがある作品。当時について、井口さんは “あまり覚えていないんですけど、当時一緒にやっていた子が当時の映像を見せてきて、若いし細いなって。必死でやっていたところを感じたので、もう少し余裕がある振る舞いで取り組みたいと思います” と語りました。







今回初共演となる井口さんと矢本さんは、作品で “最強のバディ” を演じます。お互いの印象について井口さんは “表に出ている虚像と実像が違う方っていらっしゃると思うけど、矢本さんは違わなくて素敵だなって思いました” と矢本さんの印象を説明。一方の矢本さんも “親しみやすい方だなって。距離感の詰め方が（自分と）同じ感じがしたので、いいペースで仕上がっていくんだなって思いました” と、バディ役を演じる上でお互い安心した様子でした。

また、作品にちなみ「自分にとっての最強のバディ」について質問されると、井口さんは「難しい」と悩みながら、 “飼い猫ですね。2匹飼っているんですけど、僕というよりはその2匹同士が凄く仲良くしているので毎日癒されています” と笑顔を見せました。









最後に挨拶で矢本さんは “主演の井口さんに傷はつけられないので、不器用ながら全力でやります” と宣言。井口さんは “今日、メディアの方と対面して始まることをひしひしと感じているので本番に向けてこのメンバーで頑張りたいと思います” と語りました。

【担当：芸能情報ステーション】