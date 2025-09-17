追憶の世界陸上・2022年オレゴン大会

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕し、21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられる。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2022年オレゴン大会では、女子選手が頭から水たまりに落下した。

計35個の障害を飛び越える3000メートル障害は、転倒の危険が伴う過酷なレース。中でも最深部0.7メートル、長さ3.66メートルの水濠の飛越はスリリングだ。

2022年オレゴン大会。女子3000メートル障害予選1組。レア・マイアー（ドイツ）は水濠障害でバランスを崩し、水の中で頭からダイブ。すぐに立ち上がって走り出したが、全身びしょ濡れ。このアクシデントも響いたか、8位に沈んで決勝進出はならなかった。

レースから1週間後、マイアーは自身のインスタグラムを更新。投稿した写真はなんと、頭から落ちる決定的瞬間をとらえたものだった。

「ミスをしたらどうするか。それを認め、学び、繰り返さない」と自らへの戒めとしたマイアー。「肉体的にも精神的にも痛かった。初めての世界選手権、私が想像していたように終わらなかった。でもシーズンはまだ終わってないし、まだ諦めない」と決意をつづった。

3000メートル障害はアクシデントが多い。今年の東京大会でも、13日の男子3000メートル障害予選ではジョルディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）が転倒し、後続の選手に顔面を踏まれる悲運を味わった。しかし、すぐに立ち上がるとするすると上位に取りつき、組2着に。15日の決勝では大混戦を抜け出し、8分33秒88で優勝している。

同じく女子では、予選3組でカザフスタンのデイジー・ジェプケメイの左足のスパイクが脱げるアクシデント。9分41秒36の9位で予選落ちしたが「観客は『行け！行け！』と大声で叫んでいたわ。だから私は身体を動かして『必ず勝つ』と言い聞かせたの。私は諦めの悪い女だから」と語っていた。



