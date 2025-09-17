追憶の世界陸上・2005年ヘルシンキ大会

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕し、21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられる。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2005年ヘルシンキ大会、日本の侍ハードラーが、ポジティブな“事件”を起こした。

雷鳴がとどろき、大粒の雨がトラックを叩く。2005年ヘルシンキ大会。男子400メートル障害決勝が行われた8月9日は嵐だった。

競技中断などもあり、スタート時間が遅れる中、7レーンの為末大は冷静かつ大胆に攻めた。

悪天候の影響もあったか、メダル候補だったサンチェス（ドミニカ共和国）がスタートから7秒で脚を痛めて棄権。為末は1台目からハイペースで突っ込んだ。

トップで迎えたホームストレート。2人に抜かれた。顎も上がったが、粘りに粘った。上半身を突き出し、前転するようにフィニッシュ。電光掲示板に3位と表示されると、雨に濡れたトラックに突っ伏して泣いた。4位・クレメント（米国）との差はわずか0.08秒だった。

01年エドモントン大会に続く銅メダル。個人のトラック種目で2度表彰台に立った日本人は、今でも為末だけだ。

シーズンベストでは決勝進出8人中最下位。レース後、テレビインタビューで「実力的には8番だったと思う。何かが起きたとしか言いようがない」と話した。



（THE ANSWER編集部）