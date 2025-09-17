SUPER EIGHT横山裕、ソロツアーでAぇ! group楽曲カバー「こいつらは絶対売れなあかん」ジュニア時代からの成長に感慨【ROCK TO YOU LIVE TOUR】
【モデルプレス＝2025/09/17】SUPER EIGHTの横山裕が9月16日、東京「Zepp Haneda」にて自身15年ぶりとなるソロツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」を開催。Aぇ! groupによるジュニア時代からのオリジナル曲「神様のバカヤロー」をカバー歌唱した。
【写真】横山裕、15年ぶりソロコンで観客沸かす
横山にとって初のソロアルバム「ROCK TO YOU」を引っ提げて行われた同ツアー。同アルバムのボーナストラックに唯一カバー曲として収録されているのが、Aぇ! groupのオリジナル曲「神様のバカヤロー」だ。横山は、Aぇ! group初の単独公演「僕らAぇ！groupって言いますねん」の企画・演出を手掛けるなど、ジュニア時代から同グループをプロデュースしてきた。
「神様のバカヤロー」は横山の提案から生まれたオリジナル曲で、小島健が作詞、佐野晶哉が作曲を担当。同曲について横山は「すっげえかっこいい曲なんですよ。それを僕はずっと客席で見ていて『こいつらは絶対売れなあかん』と思ってました。それが6年経って、あいつらめっちゃ売れてるやん！」と嬉しそうに口にした。
また「『24時間テレビ48』（日本テレビ）であいつら俺ら（SUPER EIGHT）の曲歌ってくれて」と、横山がチャリティーランナーとして出演した同番組でAぇ! groupがSUPER EIGHTの楽曲を披露していたことを回顧。「俺、全然（曲を）聴けていなかったから、帰ってから放送を見直して『でかくなったな』ってすごく嬉しくて。ただ、俺らより『24時間テレビ』出るの早くね？」と笑いを交えながらAぇ! groupの成長した姿に感嘆している様子を見せた。
横山による“武者修行”1年間限定ソロプロジェクト 「ROCK TO YOU」。ソロファンクラブの発足に加え、6月9日に自身初となるソロアルバム「ROCK TO YOU」をリリースし、自ら作詞を手掛けたまっすぐかつ等身大の楽曲をはじめ、今回のためにアレンジされた既存曲も収録された。同アルバムを引っ提げて行われた全国11都市を巡る同ツアーは、デビュー20周年を経てもなお挑戦を続ける横山が“あなた”に届ける全身全霊のロックなステージとなっており、今の“横山裕”を余すことなく感じることができる。（modelpress編集部）
◆横山裕、ジュニア時代のAぇ! groupに抱いた思い「こいつらは絶対売れなあかん」
◆横山裕、15年ぶりソロツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」
