SUPER EIGHT²£»³Íµ¡¢Ë´¤Êì¤Ø¤Î¡È°¦¡É²Î¤Ã¤¿¶Ê¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¾§¤Ë¤â´¶¼Õ¡ÚROCK TO YOU LIVE TOUR¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡ÛSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬9·î16Æü¡¢Åìµþ¡ÖZepp Haneda¡×¤Ë¤Æ¼«¿È15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖROCK TO YOU LIVE TOUR¡×¤ò³«ºÅ¡£¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤à¤±¤Æºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÆ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥³¥ó¤Ç´ÑµÒÊ¨¤«¤¹
²£»³¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤Ï¡¢½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£²£»³¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¤·¡Ö15Ç¯Á°¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ª¤«¤ó¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê´ò¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ª¤«¤ó¤¬¤ª¤â¤à¤í¤Ë¤Ë¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ª¤«¤ó¤â¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¢Êì¿Æ¤¬ÀÂµî¡£¡ÖËÜÈÖ1»þ´ÖÁ°¤ËÄï¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤ª¤«¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£µ¢¤Ã¤¿¤é¤ª¤«¤ó¤¬°ìÈÖ·ù¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ÏÎÞ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹æµã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é15Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²£»³¤Ï¡Öº£²ó¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò¤¤¤ì¤ë¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò²Î¤¦¡¢¤³¤ì¤ò·è¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¶Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£·Þ¤¨¤¿ÀÄ¿¹¸ø±é¡Ê8·î23Æü¡¿¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹¡Ë¤Ç¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ²Î¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¶¤ä¤·¡×¤È¡¢15Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²£»³¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«Ä¾¤·¤¿¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
²£»³¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö³Î¤«¤Ë¤ª¤«¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é²¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Äï¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¸åÇÚ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¨¤¿¡£Á´Éô¤ª¤«¤ó¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ±¶Ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤È²£»³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÈäÏª¤·¤¿²£»³¡£15Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±¶Ê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤â¡¢¤ª¤«¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡¢¸À¤¨¤ë»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤À¤«¤é¸À¤¦¤Í¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
²£»³¤Ë¤è¤ë¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É1Ç¯´Ö¸ÂÄê¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖROCK TO YOU¡×¡£¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Â¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î9Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼«¤éºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë²£»³¤¬¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ËÆÏ¤±¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¡È²£»³Íµ¡É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
