SUPER EIGHT横山裕、渋谷すばるグループ脱退時を回顧 コラボ曲「繋がる」に込めた思い明かす「あいつの決断のおかげでギター持ってる」【ROCK TO YOU LIVE TOUR】
【モデルプレス＝2025/09/17】SUPER EIGHTの横山裕が9月16日、東京「Zepp Haneda」にて自身15年ぶりとなるソロツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」を開催。2018年にグループを脱退した渋谷すばるとのコラボ楽曲「繋がる」に込めた思いを語った。
【写真】横山裕、15年ぶりソロコンで観客沸かす
横山にとって初のソロアルバム「ROCK TO YOU」を引っ提げて行われた同ツアー。収録曲には横山と関わりのある人とのコラボ曲も収録されており、メンバーの安田章大が作曲を担当した「Kicyu」「cHocoレート」のほか、渋谷がトラックを書き下ろした楽曲「繋がる」も披露された。
横山は「繋がる」の歌唱前、グループを脱退した渋谷について「もう彼が脱退して8年経つねん」と切り出し「8年前の記者会見の残像が忘れられへんよ。8年前『なんであいつ辞めんねん』とか、『俺がもっと説得したらあんな結末になってないかな』とか、すごく自分に問いかけたこともあった」と当時の思いを回顧。「記者会見を迎えて、ほんまにこんな日が来るんやって、めちゃくちゃ悲しかったし、あいつの門出なのに、俺真っ先に泣いちゃってさ…『今日という日が本当に来ないで欲しいという思いで（目をこすりながら泣き真似）』」と当時の姿を笑いを交えながら再現した。
続けて「でもさ、これ笑えてんのが最高なんすよ」と口にし「8年前だったら笑えてない。『お前、ふざけんな』て言って、俺炎上してるんすよ（笑）。でも今あなた（ファン）笑えてるんです。それって、俺たちが今生きてる未来が最高だからですよ」とコメント。また「あいつ（渋谷）が覚悟を持って、脱退という道を選んで、今はすごいボーカリストとして輝き続けている。1人でやるってすごいこと。あいつの“男の決断”のおかげで俺、ギター持ってると思う」と渋谷の決断を今は尊重していると語った。
最後には「何が正解かわからへんからこそ、自分を信じるのが大事。まず自分を信じて、最終的に“はなまる”にしたらいい」と楽曲に込めた思いを明かし「だから俺とあいつは繋がれてる。もちろん、俺とあなたも繋がれてる」とファンに呼びかけた。
赤いライトアップに照らされる中、ギターをかき鳴らしながら同曲を力強く歌唱した横山。披露後には、渋谷との対バンイベント「横山裕／渋谷すばる」についても触れ、「すごく感慨深いんやけど、やっぱりちょっと怖さもあった。やっぱりすごいボーカリストだから」と吐露しつつも「でも俺、気持ちでは負けへんからな！」と意気込み。「だけどあいつも気持ちが強い（笑）」と明かし、会場の笑いを誘っていた。
横山による“武者修行”1年間限定ソロプロジェクト 「ROCK TO YOU」。ソロファンクラブの発足に加え、6月9日に自身初となるソロアルバム「ROCK TO YOU」をリリースし、自ら作詞を手掛けたまっすぐかつ等身大の楽曲をはじめ、今回のためにアレンジされた既存曲も収録された。同アルバムを引っ提げて行われた全国11都市を巡る同ツアーは、デビュー20周年を経てもなお挑戦を続ける横山が“あなた”に届ける全身全霊のロックなステージとなっており、今の“横山裕”を余すことなく感じることができる。（modelpress編集部）
