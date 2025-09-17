SUPER EIGHT²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡È¥í¥Ã¥¯º²¡ÉÁ´³« 40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼½éÄ©Àï¡õ°ÂÅÄ¾ÏÂç¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤âÈäÏª¡ÚROCK TO YOU LIVE TOUR¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡ÛSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬9·î16Æü¡¢Åìµþ¡ÖZepp Haneda¡×¤Ë¤Æ¼«¿È15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖROCK TO YOU LIVE TOUR¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ê¢¨°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥³¥ó¤Ç´ÑµÒÊ¨¤«¤¹
²£»³¤Ë¤è¤ë¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É1Ç¯´Ö¸ÂÄê¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖROCK TO YOU¡×¡£¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Â¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î9Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼«¤éºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë²£»³¤¬¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ËÆÏ¤±¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¡È²£»³Íµ¡É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÇòËë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤Ï²¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö²¶¤µ¡¢º£Æü¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤è¡£²¶¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤«¤é¤µ¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²£»³¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î²£»³¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²£»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤Ï¡©¤òÄÉµá¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤éÅù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÄÖ¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô286Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë¼æ¤¹þ¤ó¤À¡£
²£»³¤¬¡Ö²¶¡¢¤Þ¤À¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ²£»³Íµ¤Ç¤¹¡ª40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È´¿À¼¤¬¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¡¢ËÜÌ¾¡È²£»³¸ôÎ´¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËÜÌ¾¤Ç¤â¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²£»³¡ÈÍµ¡É¡ÊÆÉ¤ß¡§¤æ¤¦¡Ë¤Î¡ÈYOU¡É¡Ù¡Ø²£»³¡È¸ô¡ÉÎ´¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¥ß¥¿¥«¡Ë¤Î¡È¥¥ß¡É¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤â¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ªËÜµ¤¤Ç´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âËÜµ¤¤Ç²¶¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
Â³¤¯³Ú¶Ê¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò²Î¾§¡£¥®¥¿¡¼1ËÜ¡¦¿È1¤Ä¤Ç¥í¥Ã¥¯º²Á´³«¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²£»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï²£»³¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖKicyu¡×¡ÖcHoco¥ì¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Ë²£»³¤¬ºî»ì¡¢°ÂÅÄ¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖcHoco¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÍÑ¤Ë¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¡£²£»³¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÊÌ¾ÄÌ¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï²£»³¤¬¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤±¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¤·¤¿²£»³¡£2018Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿½ÂÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ã¦Âà¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤¢¤¤¤Ä¤Î¡ÈÃË¤Î·èÃÇ¡É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¶¡¢¥®¥¿¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½ÂÃ«¤Î·èÃÇ¤òº£¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÍ£°ì¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢A¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
²£»³¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²£»³¤Ï¡ÖSUPER EIGHT¤Î¶Ê¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆâ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡Ö49Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼Ü¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö»Ä¤ê¤ÏÃý¤ê¤Þ¡Á¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
MC¤Ç²£»³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ªÃÎ¤é¤»»ö¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤â»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ä«8»þ¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ÄÂÎ¤¬Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í²ò¶Ø¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£²£»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÈäÏª¡£15Ç¯Á°¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÊì¿Æ¤¬ÀÂµî¡£Åö»þ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ÏÎÞ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é15Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸ø±é¤Ç¤ÏÎÞ¤°¤à½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ò²Î¤¤¤¤Ã¤¿²£»³¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²£»³¤Ï¡Öº£²ó¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò¤¤¤ì¤ë¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò²Î¤¦¡¢¤³¤ì¤ò·è¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¶Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£Êì¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤È²£»³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÈäÏª¡£15Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±¶Ê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Þ¤Þ¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥³¥ó¤Ç´ÑµÒÊ¨¤«¤¹
¢¡²£»³Íµ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖROCK TO YOU LIVE TOUR¡×
²£»³¤Ë¤è¤ë¡ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¡É1Ç¯´Ö¸ÂÄê¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖROCK TO YOU¡×¡£¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Â¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î9Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼«¤éºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë²£»³¤¬¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ËÆÏ¤±¤ëÁ´¿ÈÁ´Îî¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¡È²£»³Íµ¡É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡²£»³Íµ¡¢40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼½éÄ©Àï ¡È¥í¥Ã¥¯º²¡ÉÆÏ¤±¤ë
ÇòËë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤Ï²¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö²¶¤µ¡¢º£Æü¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤è¡£²¶¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤«¤é¤µ¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²£»³¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î²£»³¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²£»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤Ï¡©¤òÄÉµá¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤éÅù¿ÈÂç¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÄÖ¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô286Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë¼æ¤¹þ¤ó¤À¡£
²£»³¤¬¡Ö²¶¡¢¤Þ¤À¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ²£»³Íµ¤Ç¤¹¡ª40ºÐÄ¶¤¨¤Æ¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥®¥¿¡¼»Ï¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È´¿À¼¤¬¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¡¢ËÜÌ¾¡È²£»³¸ôÎ´¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤ÊÂç»ö¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËÜÌ¾¤Ç¤â¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²£»³¡ÈÍµ¡É¡ÊÆÉ¤ß¡§¤æ¤¦¡Ë¤Î¡ÈYOU¡É¡Ù¡Ø²£»³¡È¸ô¡ÉÎ´¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¥ß¥¿¥«¡Ë¤Î¡È¥¥ß¡É¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤â¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ªËÜµ¤¤Ç´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âËÜµ¤¤Ç²¶¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
Â³¤¯³Ú¶Ê¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò²Î¾§¡£¥®¥¿¡¼1ËÜ¡¦¿È1¤Ä¤Ç¥í¥Ã¥¯º²Á´³«¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡²£»³Íµ¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¦½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤é¥³¥é¥Ü³Ú¶ÊÈäÏª
²£»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï²£»³¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖKicyu¡×¡ÖcHoco¥ì¡¼¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Ë²£»³¤¬ºî»ì¡¢°ÂÅÄ¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖcHoco¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÍÑ¤Ë¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¡£²£»³¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÖ¤¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÊÌ¾ÄÌ¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï²£»³¤¬¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤±¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²Î¾§¤·¤¿²£»³¡£2018Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿½ÂÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ã¦Âà¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤¢¤¤¤Ä¤Î¡ÈÃË¤Î·èÃÇ¡É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¶¡¢¥®¥¿¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½ÂÃ«¤Î·èÃÇ¤òº£¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÍ£°ì¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢A¤§! group¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡²£»³Íµ¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
²£»³¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²£»³¤Ï¡ÖSUPER EIGHT¤Î¶Ê¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆâ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡Ö49Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼Ü¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¡Ö»Ä¤ê¤ÏÃý¤ê¤Þ¡Á¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
MC¤Ç²£»³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ªÃÎ¤é¤»»ö¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºòÆü¤â»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ä«8»þ¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ÄÂÎ¤¬Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í²ò¶Ø¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£²£»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÈäÏª¡£15Ç¯Á°¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÊì¿Æ¤¬ÀÂµî¡£Åö»þ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ÏÎÞ¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é15Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸ø±é¤Ç¤ÏÎÞ¤°¤à½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ò²Î¤¤¤¤Ã¤¿²£»³¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²£»³¤Ï¡Öº£²ó¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò¤¤¤ì¤ë¡¢ÀÄ¿¹¤Ç¡Ø¥ª¥Ë¥®¥·¡Ù¤ò²Î¤¦¡¢¤³¤ì¤ò·è¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¶Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£Êì¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤È²£»³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤òÈäÏª¡£15Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±¶Ê¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Þ¤Þ¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û