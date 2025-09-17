松本潤、入念リハで挑んだ新CM公開 “NEXT”も語る「嵐のライブをやると発表させていただいたので」
【モデルプレス＝2025/09/17】嵐の松本潤が出演する佐川急便株式会社の新TVCM「今日も、SAGAWA がいます。」篇（30秒）が、9月17日より全国で放映される。
◆松本潤、新CMで演技と向き合う
新CMでは、松本のセリフは歩きながら、振り返りながら、回転しながらと、全てが動きの中でのセリフまわしとなった。さらにプレゼンター役である松本は、常にカメラのレンズに視線を向けてセリフを言わなければならない。
撮影本番中はもとより、撮影の合間も1人カウントを取りながらセットの中を前へ前へと歩き続ける松本。完璧な映像を求めて真摯に誠実に演技と向き合う松本の姿は、今作の本質を体現しているようであった。（modelpress編集部）
◆松本潤インタビュー（一部抜粋）
― 新テレビCMの撮影を終えての感想は？
今回も楽しく撮影させていただきました。物流の歴史について垣間見ることができたのでとても楽しかったです。
― 松本さんの「NEXT！」は？
ひとまず、嵐のライブをやると発表させていただいたので、そこをまずしっかり来年やれたらなと思っています。それを経て何をやるのかは、自分がそうなってみないとわからないなと思うので。今、僕がやりたいことという意味では、畑とか野菜を作ることに興味があるのでチャレンジしたいのは「農業男子」です。野菜づくりから始まって、うまくいったら佐川急便さんに届けていただこうかな（笑）。そんなに大量生産するほどの農家さんにはならないと思いますが…。
