ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が１６日、東京・Ｚｅｐｐ Ｈａｎｅｄａでソロツアー「ＲＯＣＫ ＴＯ ＹＯＵ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ」（１１都市２１公演）の東京公演を開催した。

１５年ぶりのソロツアーは、横山が「武者修行」と位置づけた１年間限定ソロプロジェクトの目玉。ライブハウスツアーは自身初で、近距離の観客に向け「ロックしに来ました！ 全力でかかってこいよ！」と煽（あお）り、会場を熱狂させた。

まさに修行のような夏だった。７月２６日に東京で開幕した本ツアーと並行し、８月末の日本テレビ系「２４時間テレビ」でマラソンランナーを務め、１０５キロを走破。完走から２日後には福岡公演をこなし「今は（１０月期フジ系）『絶対零度』を撮影している。怒とうのような毎日」と苦笑い。１７日にツアー最終日を迎えることから「マラソン、ツアーと無事完走できそうなことにほっとしています」と達成感をのぞかせた。

この日は自身初ソロアルバム収録曲で、作詞を手掛けた「ロックスター」など１４曲をギターをかき鳴らし熱唱。最終盤には、１５年前に他界した母への思いを込めた楽曲「オニギシ」を涙ぐみながら披露し「２４時間テレビでは（ゴール直前に）この曲をメンバーが歌ってくれて最高の親孝行になった。オカンが産んでくれたから、みんなとの出会いがある」と感謝した。

２０日からは、元メンバーの渋谷すばると対バンイベント（兵庫・ワールド記念ホール＝２０、２１日、東京ガーデンシアター＝１０月３〜５日）を開催する。「あいつが（１８年に）脱退する時は悲しかったけど、今笑えるのは、お互いが歩んでいる未来が最高だから」と感慨深げ。１１月には、グループで武道館公演を行うことから「そこで自分がどう表現できるのか楽しみ」と飽くなきロック魂を震わせた。（奥津 友希乃）

〇…１１日には、大阪・関西万博で自身の名前を冠した一夜限りのイベント「横山万博」に出演予定だったものの、関東の記録的豪雨の影響で横山が不参加となるハプニングに見舞われた。イベントは、ＷＥＳＴ．ら後輩たちが盛り上げた。この日のライブでは「横山万博に行こうとしていた方、ごめんなさいね。どうしても（大阪行きの）飛行機が飛んでくれなくて…」と悔しそうに平謝りしていた。