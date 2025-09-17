¾¾ËÜ½á¤¬¡Öº´ÀîµÞÊØ¡×¿·CM½Ð±é¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ÏÍò¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇÀ¶ÈÃË»Ò¡×
¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤¬¡¢º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¾¾ËÜ¤¬SAGAWA¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÈôµÓ¤«¤éÂçÈ¬¼Ö¡¢»°ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿ÊªÎ®¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
»£±Æ¤Ç¤ÏÊâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÊâÉý¤Þ¤Ç¥·¥Ó¥¢¤Ê±éµ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾¾ËÜ¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â°ì¿Í¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤òÊâ¤Â³¤±¡¢´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
CMÆâ¤Ë¤Ï¡ÖNEXT¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¼«¿È¤Î¡ÖNEXT¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢Íò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤êÍèÇ¯¤ä¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Íè½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍò¤Î¡È¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
½Å¤Í¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÇò¡£¡Öº£¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èª¤È¤«ÌîºÚ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ØÇÀ¶ÈÃË»Ò¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤éº´ÀîµÞÊØ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
CM¤Ï17Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¡£