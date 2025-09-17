King¡¡Gnu°æ¸ýÍý¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤£¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éÉñÂæ¡õ¼ç±éºî²ñ¸«¤ÇÅÇÏª
King¡¡Gnu°æ¸ýÍý¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½éÉñÂæ¡õ¼ç±éºî¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡Ê12·î5Æü¡ÁÆ±21Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦THEATER¡¡MILANO¡ÝZa¡¢26Ç¯1·î8Æü¡ÁÆ±12Æü¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Âçºå¡¡WW¥Û¡¼¥ë¡ËÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬Åìµþ·ÝÂç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ìó10Ç¯Á°¤Ë¡¢ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢º£ºî¤Ç±é½Ð²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾®´ÓÎ®À±»á¤È°ì½ï¤Ë¾å±é¤·¤¿±éÌÜ¡£°æ¸ý¤Ï¡ÖÆ±¤¸±éÌÜ¤ò10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ÄÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¡£¡Ê¾®´Ó»á¤È¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë²¿¤òµÛ¼ý¤·¡¢²¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡ÄÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î·àºî²È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¡¼¥Ë¡¼¤Îµº¶Ê¡£2Ç¯Á°¤ËÅÅÎÏ¸ø¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²Í¶õ¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¤ò²¿¿Í¤â¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ï¥ó¤¬¡¢¥¦¥½¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¾å±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾®´Ó»á¤¬¼ç±é¤È±é½Ð¤ò·óÇ¤¤·¡¢°æ¸ý¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥¦¥½¤ò½Å¤Í¤ë¥Ð¥Ç¥£¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ë¡¢2³¬¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¤Î´Ö¼Ú¤ê¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥»¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ï½é¶¦±é¤ÎÌðËÜÍªÇÏ¡Ê35¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
°æ¸ý¤Ï½éÉñÂæ¡õ¼ç±é¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¾®´Ó·¯¤«¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾®´Ó»á¤«¤é¡Ö¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ØÍý¤Ã¤ÆÉñÂæ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬Æþ¤ë¤È¡ÖÀÎ¤ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¤â¤¦1²ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë±é¤¸¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¡¢°æ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¤¬Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡£¼êºî¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤¬Çö¤¤¥Ù¥Ë¥äÈÄ¡£¥É¥¢¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÉ¤¬¥Ð¥ê¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ðº£²ó¤Ï¶²¤é¤¯¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë±é·à¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¾®´Ó·¯¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤¿¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¤«¤Ê¤êÏµÇâ¡Ê¤í¤¦¤Ð¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¾®´Ó»á¤«¤é¡ÖÅö»þ¤«¤éµ±¤¯¥¹¥¿¡¼À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±é·à¤ËÍ¶¤Ã¤¿Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°°Õ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ÌðËÜ¤Ï¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶³ÐÅª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤ÏËÜ¶È¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ä¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤»ëÅÀ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢³°¤»¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£°æ¸ý¤¬±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎºÊ¥ê¥ó¥À¡¦¥¹¥ï¥óÌò¤Î»³ºê¹ÉºÚ¡Ê31¡Ë¤â¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´°àú¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä°æ¸ý¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤òµ¡¤ËÇÐÍ¥¶È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡¡¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö´ðÈ×¡¢º¬ËÜ¤Ï²»³Ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£Ëè²ó¡¢¥Ó¥Ó¥ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÉâ¤±¤É¡Ä²»³Ú¤â¡¢¤ª¼Çµï¤â¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²»³Ú¤È¼Çµï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ä¹¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤£¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤òÉÔÀµ¼õµë¡Ä¤½¤³¤«¤é¥¦¥½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾ì¤ò²ó¤¹¡¢Ã¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤òÏÃ¤·¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉáÃÊ¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¨¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÊÑ¤Ê¶õµ¤¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤Â³¤±¤Æ¡¢¤Ä¤Â³¤±¤Æ¡¢Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÈÞ³¤É÷¡Ê36¡Ë¤Þ¤ê¤¢¡Ê25¡ËÏÆÃÎ¹°¡Ê44¡ËÌÀÀ±¿¿Í³Èþ¡Ê54¡Ë¾®¾¾ÏÂ½Å¡Ê57¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£