◇欧州CL1次リーグ第1戦 アーセナル2ー0ビルバオ（2025年9月16日 ビルバオ）

欧州チャンピオンズリーグ（CL）の1次リーグが16日に開幕し、“優勝候補”の一角アーセナル（イングランド）がビルバオ（スペイン）の敵地で2ー0と勝利し白星発進。後半27分、ブラジル代表FWマルチネリが出場からわずか1分で値千金の先制ゴールを挙げるなど1得点1アシストと活躍。マドゥエケ、エゼ、ギョケレスなど強力FW陣がチームに新加入しポジション争いが激化するなかで存在感をアピールした。

チームはDFホワイト、FWサカ、FWハーバーツ、FWジェズスらが戦線離脱しており、直近のノッティンガムF戦でMFエデゴールが肩を負傷。この1戦は欠場することになり代わってMFライスがスタメン起用された。

試合はビルバオのハードワークに苦しみ思うように攻撃を組み立てられず。前半途中にはFWギョケレスが競り合いで後頭部付近を負傷し、流血するアクシデントが発生。それでも応急処置を受け、頭部を保護するヘアバンドのようなものを巻き付け試合に復帰。闘志あふれるプレーでヘディングシュートを放つなど見せ場を作ったが、無得点のまま後半20分に途中交代となった。

すると同27分、直前に投入されたばかりのFWマルチネリがファーストプレーから先制ゴール。相手のゴールキックを跳ね返したボールを同じく途中出場のFWトロサールがワンタッチでDFラインの裏へ浮き球スルーパス。これに反応したマルチネリが絶妙なボールコントロールから縦へと抜けだし右足でゴールネットを揺らした。

さらに同42分にはFWマルチネリが追加点をアシスト。左サイドから鋭いドリブルでエリア内へと切り込みラストパス。これを今度はFWトロサールが鮮やかに決め、2ー0。途中出場した2人とも1得点1アシストという活躍を見せ勝利に貢献。激化するポジション争いで確かな存在感を示した。

また、試合前に発表されたデータ分析会社「Opta（オプタ）」による優勝予想でアーセナルはリバプール（20・6％）に次ぐ15・3％で2番人気。“優勝候補”の一角として白星発進を飾った。