ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１０５ドル安 ナスダックは小幅安での推移
NY株式16日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 45778.21（-105.24 -0.23%）
ナスダック 22339.27（-9.48 -0.04%）
CME日経平均先物 44580（大証終比：-60 -0.13%）
欧州株式16日終値
英FT100 9195.66（-81.37 -0.88%）
独DAX 23329.24（-419.62 -1.77%）
仏CAC40 7818.22（-78.71 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.507（-0.029）
10年債 4.024（-0.013）
30年債 4.643（-0.017）
期待インフレ率 2.373（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.693（+0.002）
英 国 4.639（+0.006）
カナダ 3.155（-0.012）
豪 州 4.219（-0.054）
日 本 1.594（+0.006）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.66（+1.36 +2.15%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3724.10（+5.10 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116671.56（+1261.76 +1.09%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1707万7216（+184684 +1.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
