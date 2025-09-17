アメリカのトランプ政権が解任を求めているFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事について、ワシントンの連邦高裁は15日、一時的に解任を差し止める一審判決を支持しました。

FRBのクック理事は、住宅ローンの不正疑惑を受けトランプ大統領が「解任する」と表明したことに対し、職務継続の確認を求める訴訟を起こしていました。

ワシントンの連邦高裁は15日、「クック氏に反論の機会が与えられる前に解任することはできない」などとして、解任の一時的な差し止めを命じていた一審の判決を支持しました。

これを受けてトランプ政権は「大統領は正当な理由に基づきクック氏を合法的に解任した」と主張し、最高裁に上訴する方針を示しています。

こうした中、FRBは16日、トランプ氏の経済ブレーンである大統領経済諮問委員会のスティーブン・ミラン委員長が理事に就任したと発表しました。

野党民主党はミラン氏はトランプ氏の「操り人形」だとして、FRBの金融政策の独立性が損なわれるとの懸念を示しています。

16日から開かれている金融政策を決定する会合でFRBは利下げに踏み切るとの見方が強まっている中、クック氏とミラン氏がどのような判断をするのか注目されます。