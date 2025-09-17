ポンド円が２００円割れ ただ、ポンドの底堅さを過小評価との声も＝ＮＹ為替 ポンド円が２００円割れ ただ、ポンドの底堅さを過小評価との声も＝ＮＹ為替

きょうのポンドは対ドルでは買いが強まっているものの、対ユーロ、円では売り優勢の展開。そのような中、ポンド円は２００円を割り込む動きが出ている。



ただ一部からは、市場はポンドの底堅さを過小評価しているとの声も出ている。英国債のボラティリティ上昇しており、１１月のリーブス財務相からの秋季予算案の提出を前に英財政への懸念が強まっている。しかし、英国の財政課題は当初の懸念ほど深刻ではなく、予算案が低い期待値を上回りさえすれば、ポンドには追い風となる可能性があるという。



また、英中銀の追加利下げ観測も後退。最新の英雇用統計は、英中銀がすでに利下げを終了したとの見方を強めており、短期金融市場では、追加緩和観測が消失。こうした動きは弱気シナリオで語られるほど英国の見通しは暗くないことを示していると指摘している。



GBP/JPY 199.94 USD/JPY 146.39 GBP/USD 1.3658



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

