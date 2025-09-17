三重県・伊勢市と津市で、それぞれ集団食中毒が発生しました。

【写真を見る】三重で集団食中毒相次ぐ…伊勢市の総菜製造業者の三色丼弁当を食べた大学生27人が嘔吐などの症状 津市の飲食店で食事をした11人が下痢などの症状

三重県によりますと今月11日、伊勢市の総菜製造業者「ちっちゃ居酒屋はなれ」が製造した三色丼の弁当を食べた大学生27人が、嘔吐や下痢などの症状を訴えました。

入院した人はおらず、すでに全員回復していますが、症状が出た大学生のうち８人と、調理担当の従業員１人の便から黄色ブドウ球菌が検出されました。

また、今月6日、津市の飲食店「アジアンダイニング 韓の舌 津店」を利用した7歳から65歳までの男女11人が、下痢や発熱などの症状を訴えました。

全員快方に向かっていますが、症状が出た客のうち10人と店の従業員３人の便からノロウイルスが検出されました。

県はいずれも、提供された食事が原因の集団食中毒と断定し、16日付けで、それぞれの店を営業禁止処分としました。